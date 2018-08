"Han sido 24 años de experiencia en INE"

Los Mochis, Sinaloa.- Apasionado de su profesión y de su trabajo, estudioso y dedicado, así es Juan Manuel Pintado Acosta, quien por 24 años ha estado dentro de la Junta Distrital 02 del INE en Ahome.

El vocal ejecutivo durante todo este tiempo ha dedicado sus días a aprender y sacar adelante cualquier tema relacionado con el derecho electoral, rama que, asegura, es por demás apasionante, aunque muy poco explotada.

Lee también: 21 desaparecidos en la frontera en lo que va del año: SRE

Compromiso

“24 años en los que participé en nueve procesos electorales encabezándolos dentro del Consejo Distrital, es una satisfacción muy grande saber que no hemos tenido ningún problema ni impugnaciones de partidos, no habido nada en contra de mi persona y creo que hemos trabajado de la mejor manera posible”, relató.

Previamente a la entrega de un reconocimiento de la Asociación de Análisis Político Electoral de Sinaloa que ahora lleva su nombre, el funcionario electoral reconoció que aunque su carrera al frente del INE en Ahome ha sido para él por demás satisfactorio, ha sido un tiempo de muchos retos y también de sacrificios personales.

Lee también: En manos de diputados el tema del aborto: DIF

“La verdad es que cuando inicié en esto estaba verde, pero eso me hizo que me preparara más, que estudiara más y, sobre todo, que me acercara más, no solo a los vocales distritales, sino la gente que realmente está trabajando en el campo para ir conociendo el sentir de ellos y sobre todo en qué consiste su trabajo y cómo podemos ser mejores”.

Eso, dijo, fue sin duda la clave para tener buenos resultados en cada uno de los procesos que se llevaron a cabo en el tiempo que ha estado al frente del instituto.

“Yo siempre he buscado que mi trabajo sea en el marco de lo que establecen las leyes. Definitivamente creo que hemos dado resultados. Nos hemos preparado bastante, todos los cursos en los que he participado han sido muy fructíferos, independientemente de que soy un convencido que el Tribunal Electoral es una escuela al igual que el Instituto Nacional Electoral, al igual que la Fepade”, comentó al tiempo en que su rostro se iluminó mostrando el orgullo que le ha dejado su trayectoria.

Sigue en pie

En cuanto al anuncio que él había hecho previo a la jornada electoral del pasado 1 de julio en torno a que debido a algunos problemas de salud que le han aquejado podría alejarse de su puesto de manera definitiva, señaló que está reconsiderando la situación, por lo que podría seguir, aunque no al frente del INE, sí dentro del instituto.

“Estoy recapacitando al respecto porque me acabo de inscribir en unos cursos del Tribunal sobre representación proporcional y me interesa seguir conociendo. Tengo la intención de ver si es posible escribir un libro sobre materia electoral, sobre todo derecho electoral para principiantes, para que la gente lo conozca”, expresó.