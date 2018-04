Comuna fortense cubrirá adeudos a jubilados y pensionados

Los Mochis, Sinaloa.- Con el compromiso de la administración municipal de analizar pagos pendientes de 2016 y 2017 a jubilados y pensionados del Ayuntamiento, y ver de qué manera y de dónde se obtendrían recursos para cumplir con los finiquitos a que tienen derecho, culminó ayer la asamblea ordinaria mensual de los trabajadores sindicalizados de El Fuerte.

Durante la reunión, el alcalde Antonio Cota González solicitó de plazo el mes de abril tanto a la dirigencia como a los agremiados para comenzar a cubrirles los pendientes económicos en mayo.

Para la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de El Fuerte, Maribel Barreras Ruelas, esta información es un aliciente y confía en que se concreten los compromisos hechos por el presidente municipal; sin embargo, aclaró que ya hay demandas hechas contra la administración por si sucede lo contrario.

Esperemos que haya buenos resultados pero de antemano ya tenemos unas demandas listas para interponerlas porque los plazos para realizar estas prescriben, hay un plazo para demandar y después se va a perder todo.

Maribel Barreras, lideresa sindical. Foto: EL DEBATE

Barreras Ruelas destacó que Cota González habló de un presupuesto autorizado ya de 900 mil pesos para cubrir montos adeudados de jubilados del 2017.

“Pero no se puede brincar a los de 2016 y verá si esos dineros los puede dividir entre los 12 pendientes de 2016.”

El alcalde se comprometió además a cubrir becas estudiantiles pendientes de enero, febrero y marzo, así como a entregar la despensa alimenticia cuatrimestral que se les brinda.

Quiere aclaración

Asimismo, Barreras Ruelas hizo un llamado a la regidora con licencia Maribel Vega para que admita en público que se equivocó al informar que la administración municipal destinó más de 8 millones de pesos para jubilados y pensionados, pues estos se indignaron porque aseguran que jamás llegaron a sus manos y quieren saber el destino final que tuvieron.

“Ya lo hizo ante mí, pero que lo diga ante los medios porque he sido duramente cuestionada por las bases sobre que si me había tocado tajada o qué, y esto es falso. Aquí no hay tintes políticos, aclaró la lideresa que dijo ser priista y cetemista, pero también es necesario mostrar las situaciones tal cual son”.

Explicó que hay una solicitud ante Acceso a la Información Pública y si se detecta algo irregular se seguirá adelante con el caso.

Asimismo, sobre los 20 mil pesos que la regidora con licencia asegura que la lideresa sindical recibió para una posada en diciembre pasado, Barreras Ruelas reconoce que sí fue apoyada con ese dinero, pero los regresó en enero al no haberse realizado el evento y mostró un comprobante firmado y sellado por la comuna.