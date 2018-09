Aseguradora no nos respondió: lanchero

Los Mochis, Sinaloa.- Los prestadores de servicios turísticos del puerto de Topolobampo informaron que la aseguradora no les respondió, pues no les hizo válido el seguro de sus embarcaciones que sufrieron daños al golpearse unas con otras por los fuertes vientos el pasado 1 de agosto, por lo que acudirán a otras instancias como la Profeco y la Condusef.

“A nosotros, Hampl Ayala Seguros nos vendió el seguro y nos mandó el ajustador de HDI con quien tienen el convenio. Pero no quieren responder, si es un daño a terceros. Y como no nos quieren responder ni nos van a responder, vamos a ir a otras instancias porque estamos pagando un seguro que no nos sirve. Nos engañaron con el seguro que nos vendieron”, manifestó Said Dávalos.

El prestador de servicios turísticos de Topolobampo dijo que el argumento de la aseguradora es que el seguro no aplica en desastres naturales.