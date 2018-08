Vecinos de Las Canteras se asesoran para demandar a constructora

Los Mochis, Sinaloa.- Los vecinos de Las Canteras que se opusieron antier a que una máquina iniciará los trabajos de nivelación de un terreno que se encuentra entre las calles José Blake, San Mateo, Granito y bulevar Topolobampo para la edificación de vivienda, se están asesorando para interponer una demanda ante las instancias correspondientes en contra de la constructora por despojo, ya que esta supuestamente ofreció el predio como área verde al momento de venderles las casas, y no cumplió.

Lee también: Vecinos de Canteras detienen trabajos de una constructora

“Vamos a demandar. Ahorita no vamos hablar mucho porque nos estamos asesorando. Ya tenemos quién nos va a ayudar. Ya acudimos también con Claudia Félix, directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Ahome, pero nos dice que ella no nos puede ayudar mucho porque el permiso ya está, y eso no se puede echar para atrás. Pero hay otras maneras para que proceda la demanda”, comentó Nayeli Rodríguez Padilla, una de las vecinas afectadas.

Lee también: Prometen área verde y construyen casas en Canteras

Mencionó que se mantendrán en la lucha para que la constructora cumpla lo que les prometió al momento de venderles las viviendas, pues asegura que siempre les dijeron que el terreno sería una área verde y que ahí tendrían un parque, pero ahora pretenden despojárselos.