"El que no vive para servir no sirve para vivir": Voluntaria Cruz Roja

Los Mochis, Sinaloa.- El amor por la Cruz Roja le nació desde que tenía once años cuando ingresó por primera vez a la organización Juventud de esta institución; desde ahí, Kenia supo que Cruz Roja sería su segunda familia y su segunda casa.

Hace unos meses los médicos le diagnosticaron un tumor en el abdomen el cual le causa fuertes dolores de estómago y le puede costar su movimiento, por lo que sus compañeros de Cruz Roja y Bomberos de Los Mochis realizarán un “lavatón” este domingo para costearle sus tratamientos médicos.

¿Cómo es tu vida en Cruz Roja?

“Mi amor por Cruz Roja inició desde el primer día que entré, que fue cuando tenía once años. Yo inicié en el área de juventud, ahí te enseñan a valorar muchas cosas que probablemente no se valoran cuando se es pequeño. Duré cinco años en el área de juventud y posteriormente me nació la inquietud de andar en las ambulancias, que fue cuando me inscribí en la Escuela Nacional de Técnicos de Urgencias Médicas. Cuando terminé al curso ingresé al área de socorros y actualmente estoy en el área de capacitación”, señaló Kenia Rubí Sepúlveda Armenta.

¿Qué significa ‘ayudar’ para ti?

“Para mí ‘ayudar’ significa ayudar a quien más lo necesita y hacer las cosas sin recibir algo a cambio. He aprendido tanto en los servicios, en las actividades, el cómo luchan las personas, o con el simple hecho de que te den un gracias te hacen feliz”.

¿Qué mensaje le darías a la juventud?

“Hagan algo positivo de sus tiempos libres, que no sólo estén bajo la influencia de las redes sociales, que puedan hacer algo que pueda marcar su vida, como marcó la mía Cruz Roja. Existen otras asociaciones a las cuales se pueden unir, y el mensaje que les dejo es que el que no vive para servir no sirve para vivir.”

¿Cómo fue cuando te enteraste de tu tumor abdominal?

“Tuve síntomas un mes antes de saber que tenía algo. Eran síntomas de dolor de estómago, pero no les tomé importancia porque yo normalmente sufría de colitis y gastritits, pero ya no me agradó cuando me empezaron dolores intensos, y es cuando acudí al médico y él me mandó a hacer un ultrasonido y es cuando me dijeron que tenía una bola, y que era urgente que acudiera al hospital para que me hicieran más valoraciones y descartar cualquier cosa. Pensé muchas cosas, lo primero que piensa uno es lo peor, que pues qué me va a pasar, si es algo malo, si tengo los días contados o qué va a pasar de mí; nunca crees que te va a pasar algo así, no estamos exentos pero uno nunca se imagina”.

¿Qué te parecen las actividades que realizarán Cruz Roja y Bomberos en pro de tu salud?

“Superlindo de parte de ellos, se lo agradezco enormemente, sé que cuento con muchas personas tanto de Cruz Roja como de Bomberos y pues siempre estaré eternamente agradecida con ellos.”

La cita para el “lavatón” es este domingo 2 de septiembre desde las 9:00 a las 18:00 horas en las instalaciones de Bomberos de Los Mochis en Macario Gaxiola, entre Noviembre y Diciembre en la colonia Antonio Toledo Corro.

La cooperación mínima es de 30 pesos y también puedes ayudar depositando al número de cuenta Banorte 4915663032167844.