Inicia la temporada de pesca en las presas regionales

El Fuerte, Sinaloa.- Más de mil pescadores comenzaron sus labores en las tres presas del municipio de El Fuerte y Sinaloa municipio después del levantamiento de la veda que inició este primero de septiembre y culmina en junio del 2019.

El banderazo para iniciar con la pesca fue realizado por las autoridades de este municipio que en conjunto con la dirección de Pesca invitaron a los pescadores a aprovechar los recursos que ofrece la naturaleza y a cuidar de los embalses de agua que tiene el municipio.

Lee también: Sanidad Vegetal autoriza primeros permisos de siembra a productores

Levantamiento de veda

“Se inicia la pesca en las tres presas que tenemos (la Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez, en El Fuerte, y Guillermo Blake, en Sinaloa municipio), sabemos de la necesidad que tienen los pescadores y esperamos que este año sea mejor que el año pasado”, señaló el secretario del Ayuntamiento de El Fuerte, Favián Cota Verdugo.

Lee también: Piden a la Marina frenar la pesca furtiva de camarón

De igual forma, el secretario de la comuna exhortó a los pescadores a usar las herramientas de pesca permitidas y descartar cualquier artefacto prohibido.

“De ahora en adelante se tiene que cuidar la presa para tener mejores beneficios, estamos para servirle y para apoyarlos en todas las necesidades que se tengan, los invitamos para que este inicio se dejen de usar las artes prohibidas que sólo se use el tipo de malla que se les indique”.

Autoridades de El Fuerte realizaron una supervisión en los embalses de la presa Miguel Hidalgo. Foto: Armando Talavera/ EL DEBATE

Buenas expectativas

Los pescadores de estas presas y los concesionaros señalaron que se tienen buenas expectativas para estos 10 meses de pesca y proveer a su familia del alimento diario.

“Esperamos que este año nos vaya mucho mejor que en años anteriores, esta vez se espera que pesquemos mucha tilapia pero también dejaremos que los peces crezcan”, señaló el pescador, Alejandro Rosas Picos.

De igual forma, Rosas Picos externó que el Ayuntamiento de El Fuerte no los ha dejado de apoyar en los momentos difíciles en los cuales no hay pesca y esperan que no se les abandone cuando no haya producción ya que al acabarse las especies se acaba el trabajo y dificulta mantener a su familia.

“Estamos vendiendo la pulpa de tilapia a 30 pesos, si sale, pero quisiéramos un mejor precio; el Ayuntamiento siempre nos ha apoyado y esperemos que se nos siga apoyando porque nos quedamos sin recursos para sobrevivir”, señaló.

Banderazo. Las autoridades dieron el banderazo para que los pescadores pudieran salir regionales y con esto reactivar la economía de los pescadores y de los diferentes sectores. Foto: Armando Talavera/ EL DEBATE

Por otro lado, el pescador Jesús Escalante señaló que contribuirán entre todos los pescadores para evitar que otros usen artes de pesca prohibidas ya que esto afecta a todos los pescadores no nomás a unos.

“Estos artefactos nos afectan a todos ya que arrastran todos los peces sin importar el tamaño y nos pega en la producción, nos pondremos de acuerdo todos y no usaremos estas artes prohibidas”.