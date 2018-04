López Obrador no le conviene a México: López Brito

Los Mochis, Sinaloa.- El senador panista Salvador López Brito, expuso en rueda de prensa que el candidato a la presidencia de México por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, no le conviene a México.

"Sería un retroceso y una situación retrograda para el país que este personaje de ocurrencias, de ineficiencia y que no promete seguridad porque a veces no sabe ni lo que está diciendo o no se compromete a lo que está diciendo. No le conviene a México", dijo.

El senador agregó que López Obrador fue el perdedor del primer debate presidencial.

"Al encararlo de que qué va a ser en materia de seguridad, no supo qué decir y dijo que va a revisar con algunos expertos que es lo qué van a hacer, entonces es una serie de situaciones que dieron como resultado que el perdedor del debate haya sido precisamente López Obrador".

Añadió:

Se ven sus inconsistencias, sus deficiencias y que no está preparado para gobernar al país.

En cuestión de propuestas, mencionó que una de las propuestas de Ricardo Anaya en el tema de seguridad es duplicar el número de policías federales.

Mencionó que al eliminar la Secretaría de Seguridad Pública, el número de policías federales prácticamente disminuyó o se quedó estático y sin la capacitación que se les venía dando, por lo que se tiene que recurrir al Ejército, y a la Marina Armada de México para que supla la deficiencias de la policía federal y ministerial.

"Es otra de las grandes propuestas duplicar el número de policías federales para que el Ejército y las fuerzas armadas ya vayan dejando esta ocupación que no está dentro de sus funciones, pero que lamentablemente se ha ocupado a las fuerzas armadas para enfrentar el crimen organizado"

Asimismo, dijo que en la propuesta de materia anticorrupción tiene que ver con una fiscalía autónoma, con una fiscalía independiente, a lo que no se compromete López Obrador.

Recalcó que Ricardo Anaya y todo la coalición de Por México al Frente también se comprometió con la desaparición del fuero a servidores públicos.