Visita Andrés Manuel López Obrador Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A las 17:22 horas llegó al templete ubicado en la intersección de Guerrero y Obregón el candidato a presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El aspirante de la coalición "Juntos haremos historia", arribó acompañado por sus coordinadores Marcelo Ebrard y Tatiana Clouthier, así como los candidatos al Senado Rubén Rocha Moya e Imelda Castro.

En este sentido, López Obrador explicó que la visita al norte de Sinaloa es para "refrendar compromisos".

Tenemos una buena ventaja, pero son dos cosas: que no debemos perder el piso, no levitar, no sentirnos muy importantes, muy poderosos. El poder es humildad