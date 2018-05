Los Mochis, una ciudad para presumir en el mundo

Los Mochis, Sinaloa.- La ciudad de Los Mochis, con su gran visión de convertirse en una ciudad sustentable, ha invertido en novedosos proyectos, desde infraestructura hasta zona verdes urbanas, que ya le han valido menciones a nivel internacional.

La ciudad lleva a cabo acciones para mitigar el cambio climático y se ha convertido en un ejemplo por sus iniciativas en el cuidado del medio ambiente y en brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes.

Zona 30. La ciudad está ampliando su red de ciclovías y está mejorando todo el sistema de transporte público. Foto: EL DEBATE

Parque Sinaloa. Este pulmón de la ciudad ayuda a absorber las emisiones de carbono. Foto: EL DEBATE

Recreación. La Plazuela 27 de Septiembre es la sede de diversos espectáculos y celebraciones culturales, cívicos y religiosos. Foto: EL DEBATE

Infaestructura. Los Mochis es ejemplo también en educación e innovación con el CIE. Foto: EL DEBATE

Convocan a apoyar a Los Mochis para que gane el We Love Cities

Los Mochis se ha convertido en una ciudad de desarrollo urbano sostenible, lo que la ha llevado a ser finalista entre las 50 ciudades de 21 países participantes en el reto internacional We Love Cities.Y para hacer extensiva la invitación a toda la ciudadanía a que participen en este desafío de ciudades, donde Los Mochis y Guadalajara son las dos ciudades participantes de México, Impulsora de la Cultura y las Artes (IMCA) reunió en el CIE a más de 30 organizaciones civiles y de Instituciones de Asistencia Privada, así como universidades y otros organismos no gubernamentales, para que se sumen a la campaña We Love Los Mochis y lograr que esta ciudad sea la ganadora. El evento estuvo encabezado por la presidenta de IMCA, Pilar Artola de Salido, y el presidente municipal de Ahome, Manuel Urquijo Beltrán.

Muy entusiasmados, los representantes de todas las organizaciones apoyan la campaña. Foto: EL DEBATE

Exhorto

El alcalde agregó que este proyecto servirá para unir a todas las organizaciones civiles y los exhortó a unir los esfuerzos para lograr el objetivo.

Para ganar tenemos que demostrar el amor a nuestra ciudad en las redes sociales publicando el hashtag #WeLoveLosMochis y compartiendo y dando like a todas las publicaciones con este hashtag. Votemos por Los Mochis en la página oficial de We Love Cities.

Informó que el Ayuntamiento continuará trabajando la cultura, el deporte y los espacios verdes.

Por su parte, la presidenta de la Cultura y de las Artes (IMCA), Pilar Artola de Salido, manifestó que el patronato que ella preside será portavoz de esta campaña.

“En Los Mochis somos una ciudad ejemplar. Tenemos muchas cosas que dar y las damos. Tenemos muchas ganas de ser número uno, de ser ejemplo y estamos listos para trabajar, y algunas de las acciones que llevaremos a cabo en Impulsora de la Cultura y de las Artes es ser portavoces de esta campaña con organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, influencers, y la sociedad del norte de Sinaloa, a través de los usuarios de los proyectos del CIE, Museo Trapiche y el Teatro Ingenio”, dijo.

¿Por qué Los Mochis?

Luis Carlos Lara Damken, director del Implan en Ahome, comentó que Los Mochis está participando en este concurso debido a la atención de la convocatoria en junio del 2017 por parte de World Wildlife Found a nivel internacional.

“Había que cumplir con los requisitos que requería la plataforma CARBONN, donde había que justificar políticas públicas gubernamentales en materia de movilidad, medio ambiente, espacios públicos y desarrollo económico”, argumentó.

Como resultado de ello también la Zona 30 y la regeneración de los parques en las colonias.

Sobre la WWF

El concurso es organizado por World Wildlife Fund (WWF), la mayor organización conservacionista independiente en el mundo. Su misión es detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza. Es conocida por el logo del panda y tiene presencia en más de 100 países.

¿Cómo votar?

Paso 1. Ingresa a la página

Como primer paso es ingresar a la página de internet http://welovecities.org/es/

Paso 2. Selecciona al país

Para comenzar, haz clic en la bandera de uno de los 21 países participantes. En este caso eliges a México, donde aparecen las ciudades que participan.

Paso 3. Elige a tu ciudad

Elige a la ciudad de Los Mochis para celebrar, votar y sugerir mejoras que se pudieran implementar, ya que también cuentan como votos.

Pulsa votar y compártelo en tus redes sociales con el hashtag #weloveLos Mochis en Instagram, Facebook o Twitter. Puedes votar cada 24 horas.