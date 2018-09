Los Mochis, otra vez como Venecia

Los Mochis, Sinaloa.- Desde las 4:39 los rayos despertaron a los mochitenses. Era una tormenta sobre la ciudad de Los Mochis y gran parte del municipio. La lluvia caía como hace mucho tiempo no pasaba. Primero reportaron lluvia de 90 milímetros, luego dijeron que 61.5.

A las 6:00 horas, cuando la ciudad empieza a cobrar vida con los camiones, los yarderos, los madrugadores de los mercados, ya era imposible transitar. Los más, salían de su casa a las 7:00 y 8:00 de mañana y veían la realidad: no había manera de salir. Las calles de la ciudad ya habían quedado completamente inundadas.

Había vehículos varados por doquier. Foto: EL DEBATE

En unas colonias sólo se oía la radio por celular para ver qué estaba sucediendo. Sergio Liera, director de Protección Civil, a través de su cuenta de Facebook y Twitter emitía la primera medida. “No hay clases” en la zona urbana.

Más adelante, el jefe de Servicios Regionales de SEPyC confirmaba tanto para Los Mochis como algunas comunidades del municipio, donde ya empezaban a reportarse inundados y con muchos árboles caídos.

Los estudiantes no tuvieron clases porque ira prácticamente imposible trasladarse a las escuelas. Foto: EL DEBATE

Liera Gil después llamaba a los mochitenses a no salir a la calle. Incluso exhortaba a los trabajadores a no asistir a su empleo porque no había manera de transitar. “Es preferible que les descuenten el día en el empleo, que exponerse a quedar varado o sufrir un accidente”.

Los periodistas, ellos sí, a trabajar. Su debe es estar en cualquier lugar donde se les necesite para mantener informada a la población.

El bulevar Rosales en los cruces de Independencia, Hidalgo y Obregón, imposible de pasar. Muchos carros que osaron a hacerlo ya estaban parados. Los conductores tuvieron que bajarse, mojarse hasta la cintura y pedir auxilio. Ahí están los autos parados aún.

El sector centro de la ciudad lleno de agua. Foto: EL DEBATE

En las colonias bajas como la Magisterial, La Memoria, que siempre se inundan, no podían atenderse con la celeridad de otras veces por una razón: todas necesitaban ayuda. El agua ahora sí que llegó hasta la cocina.

El dren Juárez en su cruce con Centenario, se empezó a poner peligroso como a las 8:30 de la mañana. Las autoridades municipales y militares acudieron al lugar. Desde ahí explicaron el desbordamiento. Dijeron que no era un peligro, pero que había esperar a que bajaran los niveles.

En cuanto al servicio de energía eléctrica, Luis Soto Valencia, jefe de Distribución de CFE, reportaba todo restablecido.

Ni un solo pedazode pavimento se veía en algunas zonas. Foto: EL DEBATE

Como todos saben, la ciudad es plana, con muy poca pendiente hacia el mar, pero hace mucho que no caía una lluvia con la magnitud de ahora. Cuando hay huracán ha ocurrido, pero ahora se manejaron varios reportes: primero que 90 milímetros, luego que 61.5, después que 72. El asunto es que la ciudad aún a las 11 de la mañana parece una Venecia.

El agua se metió a muchos hogares. Foto: EL DEBATE

El alcalde Manuel Urquijo recordó los proyectos que hay para solucionar las inundaciones, pero palabras más. Gobernantes van y gobernantes vienen, pero la ciudad sigue igual. Y así se manifestaban los mochitenses en las redes sociales.

Lo cierto es que ahora no salieron motos acuáticas ni lanchas. Sólo los memes que no dejaron de circular y hasta anuncios de venta de lanchas.

Los niveles de agua subieron de una forma sorprendente. Foto: EL DEBATE

La detención de tres jóvenes que se atrevieron a “divertirse” en un ski el pasado sábado, con la otra lluvia, inhibió el paseo en lancha, porque que se puede, se puede. Los Mochis está como la bella Venecia…