Madre pide que le ayuden a internar a su hijo

Los Mochis, Sinaloa.- Jesús Ernesto era un joven normal, estudiaba y trabajaba para apoyar con los gastos en la casa. Sin embargo, a la edad de 20 años su vida cambió. Fue diagnosticado con esquizofrenia.

Hoy ya tiene 27 años de edad, y su madre vive la angustia de que cometa algún delito, hasta teme por su vida, pues asegura que es violento y que por momentos la desconoce y la ve con otros ojos.

“Él terminó la secundaria, trabajaba en las maquiladoras, pero cuando tenía 20 años resultó con eso. Se empezó a portar violento y a amenazar con cuchillos. Dice muchas incoherencias”, dijo Mirella Cital.

La angustiada madre comentó que es su único hijo, y que por eso le da mucha tristeza la situación por la que Jesús Ernesto está pasando. Con el dolor del corazón de una madre, pide que la ayuden para internarlo, pues considera un peligro en el estado que ya se encuentra.

Me estoy cuidando de que llegue a matar. Yo quiero que me ayuden a internarlo porque me da mucho miedo, de hecho me da miedo quedarme en la casa, no tengo a dónde ir, comentó.

Le niegan ayuda

La madre, de 51 años de edad, denunció que acudió al DIF de Ahome en busca de ayuda y de orientación para saber qué hacer con su hijo, pero que la dependencia le expuso que no pueden hacer nada al respecto.

“Ya he ido al DIF, pero ahí dicen que no me pueden ayudar en esas cosas, que porque ahí no se puede, que es muy costoso, que apenas los padres, y yo de dónde si no tengo nada. No tengo dinero ni trabajo porque no puedo, simplemente fui a la tienda y ya me hablaron que andaba golpeando a la gente. Yo trabajaba en casas haciendo el aseo”, dijo la señora.

Precariedad

Mirella Cital vive con su hijo en el fraccionamiento Virreyes. Es de escasos recursos, que a veces ni puede comprar el tratamiento genérico para su hijo, mucho menos de patente.

“A veces lo compro genérico porque es más barato, pero no tengo para comprarlo y a veces ni para comer tengo. Si no tengo tortillas ando consiguiendo con las vecinas”, comentó.

Si usted gusta apoyarla, se puede comunicar con ella al 6681363686.