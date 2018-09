Piden apoyo para habilitar dormitorios

Los Mochis, Sinaloa.- Las Madres Adoratrices se encuentran felices y al mismo tiempo preocupadas, ya que Los Mochis será la sede de un curso para junioras, que son las hermanas jóvenes de votos temporales, para el cual aún no tienen una fecha exacta, pero requieren recursos económicos para habilitar los dormitorios, pues son alrededor de 50 religiosas de distintos estados de los Estados Unidos y de México que estarán por 15 días en esta ciudad.

“Ahora quieren hacer el curso de formación aquí, y van a ser alrededor de 50 religiosas las que van a estar aquí por 15 días. Nosotros gracias a Dios sí nos bastamos para sostenernos, pero no como para atender a tantas personas, tantos días. No tenemos una solvencia económica para mantenernos en esa situación durante 15 días”, comentó la madre superiora Eugenia Segoviano Trujillo.

Habilitación

Agregó que cuentan con los dormitorios suficientes para atender a las religiosas, pero no están habilitados para brindarles una estancia digna.

“Están los dormitorios, pero no hay camas, no hay colchones, no hay aire acondicionado; lo que tenemos es lo que actualmente habilitamos, donde vivimos más bien, pero lo demás está con muchas necesidades. Para las personas que gusten apoyarnos, hay manera de poder dar deducible de impuestos”, dijo.

Para los que estén interesados en apoyar, se pueden comunicar al 8185509 y al celular 6681514296.