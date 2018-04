Se manifiestan maestros de contrato en SEPyC en El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Maestros de contrato de la zona 017 que comprenden 10 escuelas de El Fuerte y Choix se manifestaron en las oficinas de Servicios Regionales de SEPyC en El Fuerte, para exigir sus pagos que se les adeuda desde hace tres años correspondientes del periodo 2015-2018.

Son mas de 50 maestros los afectados que trabajan sin recibir alguna percepción por lo que solicitan la intervención de la SEPyC que no les ha dado respuesta alguna.

A pesar de esta manifestación, el supervisor de esta zona escolar no se presentó en las oficinas, excusando que él está resolviendo por otros medios.

Foto: EL DEBATE

A cada maestro se le debe aproximadamente 450 mil pesos conforme a este periodo de 2015-2018.

"La respuesta de secretaría es una respuesta de solicitud de pago, vamos para atrás, tenemos que llenar una solicitud de pago, investigan y dan una respuesta, y no es justo que no tengamos acceso a la información de manera rápida; nosotros estamos trabajando pero no estamos teniendo ingresos desde hace mucho, no podemos mantenernos así", mencionó Jassiel López, maestro en escuela secundaria de Chinobampo.

Foto: EL DEBATE

Los maestros mencionaron que estas manifestaciones continuarán y de no tener respuesta en dos días se pararan las labores en las escuelas hasta tener atención de las autoridades.

"Esperamos tener respuesta de las autoridades escolares, si no es así continuaremos manifestándonos ya que es mucho tiempo lo que nos adeudan; son de 10 escuelas en Choix y El Fuerte de la zona escolar 017 en dónde se presentan estos adeudos", agregó Jasiel López.