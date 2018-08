Movimiento Somos Más que 53 rechaza el paro en las escuelas

Los Mochis, Sinaloa.- Maestros jubilados, pensionados y activos que constituyen el movimiento Súmate Somos Más que 53 de la zona norte de la entidad sostuvieron ayer una reunión en la que se estableció el total rechazo a la convocatoria al paro laboral del próximo lunes 20 de agosto.

El vocero del movimiento en la zona norte, Jesús Barrón Sandoval, quien es docente jubilado, resaltó que en esta reunión los asistentes coincidieron que ya no pueden seguir siendo rehenes de los líderes sindicales que cada vez que “se les antoja y quieren o tienen intereses de carácter económico o político”, dijo, convocan a paros que no tienen ningún sustento y no tienen el sentido y el objetivo de asumir la defensa de las necesidades y reclamos de la clase trabajadora.

Resaltó que el único interés de los líderes sindicales al convocar a estos paros a la clase trabajadora de la educación es pretender recibir prebendas del Gobierno del Estado o para colocar a sus incondicionales en los puestos que les permitan seguir sometiendo a los trabajadores de la educación.

Argumento

“No consideramos que tenga un objetivo de beneficio colectivo y común para que los trabajadores de la educación reciban beneficios sustantivos. Estamos trabajando en todo el estado para que en ningún plantel atienda esa convocatoria y se pongan a trabajar como lo exige la sociedad y demostrar que estamos en la mejor disposición de hacer prevalecer la calidad de la educación para que las nuevas generaciones tengan una verdadera formación educativa y no atender indicaciones de líderes nefastos y corruptos que solo buscan intereses personales”, agregó.

Dijo que luego del rechazo promovido por el movimiento Somos Más que 53 en Sinaloa, docentes de muchas escuelas de la entidad han dicho “No al paro”; sin embargo, dijo, el personal incondicional de los líderes sindicales seguramente realizarán su plantón.

Deudas

Barrón Sandoval dejó claro que el rechazo al plantón no significa que se hayan finiquitado las deudas que tiene el gobierno con los trabajadores de la educación, pues aún se debe la gratificación por jubilación a más de 50 por ciento de los jubilados y pensionados, y más de 9 mil trabajadores que nunca han recibido el fondo de vivienda que corresponde al 5 por ciento de aportación del Gobierno del Estado.

Convocó a jubilados y pensionados a participar en un bloqueo de todas las coordinaciones sindicales en el estado el próximo lunes 20 de agosto, mientras los profesores activos trabajen en las aulas en el inicio del ciclo escolar 2018-2019, tal como lo exige la sociedad.