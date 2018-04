Aliancistas se manifiestan en el Gaxiola para exigir acarreos

Transportistas de las alianzas Valle del Fuerte, Transporte de Carga, Gustavo Díaz Ordaz y La Espiguita se manifestaron pacíficamente con plantón por el bulevar Macario Gaxiola, desde la colonia Malvinas hasta el bulevar Juan de Dios Bátiz, donde se encuentra la huevera, para exigir los acarreos de huevo a Culiacán y La Paz, ya que acusan a esta empresa de estar haciendo los acarreos en carros de particulares, alegando que es a los transportistas de las alianzas a quienes les corresponde realizar el acarreo debido a la concesión que manejan.

“La autoridad no quiere hacer su trabajo de aplicar la ley. Andan carros que traen permiso para carga particular, pero lo están aplicando para prestar el servicio público, y no tienen el derecho. Nosotros casi no tenemos trabajo, y nuestra inconformidad es que queremos que la autoridad aplique la ley. No queremos que se ponga del lado de nosotros, que aplique la ley nada más”, comentó Rogelio Aragón.

El secretario del trabajo de la alianza Sociedad Cooperativa de Transportes de Carga Gustavo Díaz Ordaz agregó que el transporte nunca se ha liberado.

“La gente está confundida de que se había liberado con la nueva ley, pero lo único que se liberó fue la zona y la tarifa. Por ejemplo, nosotros como concesionarios podemos ir a trabajar a Culiacán, a todo Sinaloa. Eso fue lo que se liberó nada más, el transporte sigue concesionado. Y es la confusión que hay que piensan que está liberado el transporte”, dijo.

Bloqueo a Multigranos

Los aliancistas también bloquearon el acceso a la bodega de Multigranos, argumentando que es un exhorto para que el gobierno aplique la ley y para evitar que se hagan los acarreos de maíz y sorgo en carros de particulares a granjas de Sonora, Navojoa y Obregón, pues aseguran que estos acarreos les corresponden.

Los transportistas hacen el llamado al Gobierno del Estado para que solucione este problema, ya que de no haber respuesta, acudirán con los carros a Culiacán para realizar una manifestación pacífica. Asimismo, exhortan al delegado de Vialidad y Transportes del Estado y de la zona norte para que tomen cartas en el asunto.

Infracción

Cabe destacar que inspectores de Vialidad y Transportes de la zona norte infraccionaron a tres carros de particulares cargados con sorgo que intentaban salir de Multigranos, ya que no portaban el permiso de carga.

Las tres unidades fueron bloqueadas por los aliancistas para impedir que salieran con el producto.

LOS DATOS

Plantón

Los transportistas de carga estarán haciendo presión hasta lograr que las autoridades volteen a verlos.

Bloqueo

Los aliancistas impidieron que los carros salieran con carga de las bodegas de Multigranos. Dicen que les tocan esos acarreos.

Infracción

Inspectores de Vialidad infraccionaron a tres unidades que pretendían salir con carga de Multigranos y no contaban con permiso.