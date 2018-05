Vuelven a lanzar advertencia a funcionarios

El municipio tiene la obligación de mantenerse al margen de las campañas políticas y en ese tenor se habrá de trabajar en los próximos meses, afirmó Manuel Urquijo Beltrán.

El alcalde de Ahome aprovechó para lanzar de nuevo, una advertencia a sus funcionarios en el sentido de mantenerse al margen de las campañas políticas que inicia este lunes.

“Una vez les hago el llamado a mis compañeros de trabajo que están en el municipio, en las paramunicipales, a todos los que tengan una dependencia municipal, que se abstengan totalmente de estar participando en las campañas. Yo en lo personal no voy a participar, les voy a poner el ejemplo para que hagan lo mismo”, precisó.

El funcionario municipal indicó que hasta el momento no se le ha presentado ninguna renuncia, sin embargo, no descartó el interés de algunos de los servidores públicos.

“Pienso que de aquí al lunes pudiera haber más renuncias y aunque ahorita no tengo solicitudes no descarto que al calor de las contiendas se pudiera dar pero ojalá que los secretarios y directores que se han quedado no se vayan a las campañas, crean que los necesitamos en el municipio”.

En ese sentido, Urquijo Beltrán hizo alusión a que los funcionarios que deciden dejar la función pública para participar en los procesos electorales afectan la función pública, y aunque no la ponen en riesgo, si ocasionan un desequilibrio.

“El municipio quiere trabajo, este periodo es muy corto y como les digo, a partir del primero de agosto ya no hay contratación de obra por ley federal. Ojalá no se vaya, yo no tengo gente en el equipo en quién descansar para continuar con todas las obras, con todos los servicios municipales que se están llevando a cabo”.

Añadió, “ya he hablado perfectamente con el secretario, el tesorero y el director de Obras Públicas, con el de Servicios Municipales y les he pedido que se queden a lado mío, que los necesito y no nada yo, los necesita la ciudadanía”, subrayó.