"Desde chiquilla me gustó este trabajo"

Desde que era una niña miraba cómo su papá, Mario Zavala Osorio, rectificaba los motores en el taller que él laboraba. Pero no fue hasta los 19 años de edad cuando decidió dedicarse a esta actividad que era considerado un trabajo para hombres.

María Lourdes es madre de tres hijos: Lourdes Melissa, Kenia María y Jorge Iram.

Se dedica a rectificar motores a gas y diesel, ya sea de tractores, automóviles, motocicletas, barcos, etc., en su taller, Urza, un nombre compuesto que se forma de los apellidos de ella y su esposo, Jorge Adrián Urías.

Amor al trabajo

Yo trabajé con mi papá más de 20 años, y después, hace seis años, me independicé junto con mi esposo

Relata que aunque su padre no estaba convencido de que ella se dedicara a esto, no le quedó de otra al necesitar a alguien de confianza que le ayudara con el taller.

“Siempre me gustó este trabajo, desde que estaba chiquilla, mi papá siempre fue rectificador, fue tornero, como le llamaban antes.

Yo iba al trabajo de él y veía. Ya cuando crecí un poquito pues no nos quería meter ahí por el machismo, decía que era trabajo de hombres. Hasta que se animó. Lo convencimos mis hermanas y yo porque ocupaba a a alguien de confianza. Al principio había hombres trabajadores de mi papá que no estaban dispuestos a que los mandara una mujer”, narró María Lourdes.

Aunque es la dueña del taller y tiene a su cargo a 8 empleados, no abandona el trabajo.

“Ya no me meto mucho porque ya tengo quien trabaje por mí, pero yo de todas maneras tengo que estar al pendiente y decirles cómo se hace y qué tanto tiempo tienen que hacer para hacer una cosa. A mí no me van a cuentear, les digo yo”, comenta entre risas.

La mujer que ha demostrado que no hay obstáculos cuando se quieren hacer las cosas.

“Se va haciendo uno ama de casa, mamá, y aquí de trabajadora, y de todo tiene que hacer uno. Yo me doy tiempo para todo. Yo aquí hago lo que yo quiero y gano. Me gusta y nos ha ido bien haciendo las cosas como se debe y creo que hemos ganado un poquito de prestigio. Ya tenemos prestigio como mi papá”, comenta.