Enfermos tienen una esperanza para sanar que les llega del cielo

El Fuerte, Sinaloa.- Ayer se celebró el Día Mundial de la Salud, instaurado por la Organización Mundial de la Salud desde 1950 y que este año se festejó bajo el lema “Cobertura sanitaria universal para todas las personas, en cualquier lugar”.

Sin embargo, y aun cuando un amplio sector de la población cuenta con servicios de salud que proporciona el gobierno tanto federal como estatal, la realidad salta a la vista cuando, en medios de comunicación, derechohabientes reclaman que hospitales y clínicas públicas deben ser dotados con mejor infraestructura, más personal médico y medicinas suficientes, que redundaría en una mejor atención a su enfermedad.

Ante esta situación, el hecho de que integrantes de la Liga de Médicos Voladores (The Flying Doctors of Mercy) brinden sus servicios de manera gratuita y sin otro fin que el de poner sus manos, su conocimiento y su experiencia al servicio de la salud de la región, representa un bálsamo para las personas a quienes su economía no les permite acceder a la consulta privada.

En espera. Unos por dentro, otros tras la protección que divide el patio frontal de lo que es el primer filtro, pero todos llegan con toda su fe para ser de los beneficiados. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Atención

Pobladores comienzan a observar actividad alrededor de la clínica de los médicos voladores desde una noche anterior, cuando empiezan a llegar enfermos venidos desde diferentes sitios del norte de México.

Otros se trasladan de madrugada desde sus lugares de origen para alcanzar a llegar a tiempo y recibir una ficha.

Entre este sector se encuentra Reyna Domínguez, quien salió de su casa a las 02:00 horas de Álamos, Sonora, para llegar a tiempo a San Blas con el fin de que un pediatra estadounidense atendiera a su hija Guadalupe, de tan solo unos meses de edad, debido a que desde hacía cinco días tenía unas pequeñas ronchitas rojas en su cuerpo.

Sonora. No pudieron operar de la vesícula a su esposa, pero entraron con el dentista. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Por su parte y provenientes de Estación Don, Sonora, Gustavo Romero Moreno y Karina Jazmín Morales llegaron desde antier a Charay, El Fuerte, donde durmieron con un familiar para llegar antes de las 06:00 horas a la clínica y recibir atención. Sin embargo, Karina Morales no pudo ser atendida de una cirugía de la vesícula porque dice que este tipo de operaciones no se realizan en esta clínica, pero fueron atendidos de unos problemas en su dentadura.

Es la primera vez que venimos y la verdad que nos parece bien. Nos han atendido muy bien, dijo Gustavo Romero.

Servicio. Doctor de la Liga atiende a paciente en la sala de espera de la clínica en San Blas. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Ahomenses también resultan beneficiados con la Liga, como María Sánchez Rentería, del ejido El Aguajito, quien fue consultada de cataratas por médicos especialistas, igual que el fortense Tomás Bacasegua Cota, del ejido 2 de Abril, quien afirma que no ve nada con un ojo y que tenía esperanzas de que lo ayudaran los médicos voladores.

Diversión. Jeannette Prescott y Rosalía Barreras entretienen a pequeños familiares de enfermos. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Donarán terreno

Sin embargo, los más agradecidos son los lugareños, los habitantes de San Blas, como el ejidatario Ramón Galindo Espinoza, quien hace alrededor de tres años se colocó un injerto en una pierna que se le infectó.

Me cosió y me salió una llaga y desde ese momento estoy viniendo con los médicos voladores y estoy feliz porque ya estoy sanando. Me dan gratis una pomada para ponerme y he visto que estoy mejor.

Afirma que tanto para él como para todos los ejidatarios es una bendición tener a los médicos voladores en la sindicatura, y que como es tanto el beneficio que han derramado en cuestión de atención de consultas y entrega de medicamento gratuito, se decidió en asamblea donarles el terreno en el que se encuentra la clínica.

Donación. Doctores de la Liga reúnen medicamento para entregar sin costo alguno a los pacientes. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

“Ya lo platicamos y desde Culiacán llegará el título de propiedad a nombre de los médicos en agradecimiento a toda su labor que han hecho sin pedir ni un solo peso a cambio”.

Leticia Campos Oroz, coordinadora de voluntarios locales y vocera de la Liga, informó que la siguiente visita será los primeros días de mayo con seis oftalmólogos, como parte del programa de cirugías de cataratas a personas que ya tienen cita para tal fin.

Se espera romper el récord de 96 cirugías que se hicieron en noviembre pasado.

Altruismo. La psicóloga estadounidense con raíces en El Fuerte, Kathy Morris, toma los signos vitales a una de las beneficiadas. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Villa de Ahome: Enfermera atiende llagas

Tal y como lo ha venido realizando desde hace varios meses, la enfermera especialista en llagas Marlene Kropf atendió de manera gratuita el fin de semana en las instalaciones de la Cruz Roja de la Villa de Ahome.

Desde las 09:00 horas y apoyada por un grupo de entusiastas médicos de la localidad, brindó el servicio, que extiende para mañana lunes, en el mismo horario y lugar.