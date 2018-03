"Debemos crear mercado en vez de esperarlo": Govaerts

Los Mochis, Sinaloa.- Bram Govaerts es líder estratégico de intensificación sustentable y representante regional en América Latina del CIMMYT. Estuvo presente en la Expoceres donde abordó la conferencia

“Sistemas agroalimentarios efectivos y eficientes: la agricultura de conservación 2.0”. En entrevista para EL DEBATE, expuso que los productores deben apostarle al conocimiento.

¿Qué es la agricultura de conservación?

La agricultura de conservación es una agricultura en la cual vamos a bajar costos de producción, aumentar la amigabilidad con el medio ambiente, y generar eficiencia en el sistema, y cómo lo hacemos: a través de la rotación de cultivos, de reducir la labranza o los movimientos o pasos de maquinaria, y a través de dejar esquilmos o rastrojos en el campo.

¿Y qué es la intensificación sustentable?

Quiere decir que no queremos que se reduzca el rendimiento, que no se reduzca la eficiencia, lo que queremos es más con menos. Es básicamente asegurar que podemos generar más ganancia con menos impacto en el medio ambiente, más con menos costos de producción, y más ingreso con menos ineficiencias.

¿En qué consisten los sistemas agroalimentarios efectivos y eficientes?

Esto quiere decir que el sistema agroalimentario tiene que responder a las necesidades de nutrición, a las necesidades de seguridad nacional y a las necesidades de conservación del medio ambiente. Necesitamos conservar el medio ambiente a través del ejercicio agrícola.

¿Este tipo de sistemas se están aplicando en Sinaloa?

Los estamos aplicando en 6 mil hectáreas, pero les faltan elementos y esos son los elementos que queremos poco a poco ir agregando a esta producción en Sinaloa, y cómo lo hacemos. Por un lado es innovación con los investigadores, es innovación con los técnicos y asesores. Por otro lado, es equipar al productor para que tenga el conocimiento para vender su grano con un valor agregado.

Hablando de vender, la queja de los productores es que siempre se les dificulta vender el grano al precio que ellos buscan

Hay un tema de temporalidad y de infraestructura, hay un tema de planeación. Tenemos que planear y decir desde Jalisco va a salir tanto grano, de Sinaloa va a salir tanto grano, y es crear mercados locales, y de repente podemos decir que el volumen no sale, pero tampoco nos hemos dedicado como productores a crear los mercados que nos absorben el grano. Tenemos que crear los mercados en lugar de estar en una posición de esperar a ver si hay mercado.

¿A qué deben apostarle los productores de trigo y maíz en el estado de Sinaloa?

A la cultura del conocimiento y el dato para tomar la decisión. La inversión debe ser en sistema de que ellos tienen los datos para poder tomar mejores decisiones. Esto es para mí lo más importante; el resto es tecnología, semillas, pero el tema de conocimiento y capacitación, inversión en conocimiento y datos es lo más importante.

¿En qué porcentaje ayuda la tecnología, la innovación en el campo?

Podemos ahorrar costos de producción hasta 4 mil 500 pesos por hectárea. Esto es muy importante. Aquí en la zona de riego se mantienen los rendimientos, pero se reducen los costos de producción. En las zonas de temporal estamos aumentando el rendimiento hasta un 300 por ciento en promedio.



¿Qué representa a Sinaloa al exterior?

Sinaloa, hoy la verdad pensamos que es diferente, pero no pinta al exterior. No es un nombre reconocido, y eso tenemos que cambiarlo. Se tienen que sentirse orgullosos de lo que producen, por lo que representan, y no lo han proyectado de manera suficiente ni nacional e internacionalmente. Falta ponerse las pilas y ser muy claros de lo que producen y qué valor dan al país, porque no lo han comunicado en este sentido.