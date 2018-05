Mi ciudad hace 50 y 25 años

6 de mayo de 1968

Actos simultáneos en Higuera y aquí. Con dos actos cívicos que se celebraron en esta ciudad y en Higuera de Zaragoza, el Ayuntamiento de Ahome y el pueblo en general, conmemoraron el 106 aniversario de la Batalla de Puebla, en el que las armas nacionales, comandadas por el general Ignacio Zaragoza, se cu-brieron de gloria al derrotar al invasor francés, considerado en esa época el mejor ejército el mundo. Los poderes municipales fueron trasladados a Higuera de Zaragoza, para presidir desde ese lugar, los festejos conmemorativos de la gesta de 1862.

Rematan bicicletas no reclamadas. En el curso del presente mes, la Tesorería procederá al remate de todas las bicicletas que desde hace más de 30 días fueron recogidas por falta de placas y aún no han sido reclamadas por sus legítimos propietarios. Muchas dueños fueron y recuperaron sus bicicletas, pero un fuerte número de vehículos no han sido reclamados, lo que hace suponer que sean robados. Para recuperarlas, sus propietarios tienen que presentar el documento que los acredite como tales.

Vietcong masacra a periodistas. Saigón. Cuatro hombres que escribían sobre la muerte en los campos de batalla, la hallaron al caer víctimas de una emboscada. Un sobreviviente logró escapar con vida para narrar la historia de sus infortunados compañeros. Un grupo de guerrilleros comunistas cortaron el paso del vehículo Jeep donde iban los periodistas e ignorando el grito de “baochi” (prensa), abrieron fuego contra los pasajeros, rematando a quemarropa a los moribundos.

Bebé para los García Balderrama. Un varón rubio y saludable abrió sus ojitos a la vida el pasado día 4, iniciando así la dinastía del licenciado Jaime García López y su joven esposa, Consuelito Balderrama de García. La estimada pareja ha recibido la visita de infinidad de amigos y allegados. Se hacen extensivas las felicitaciones a sus orgullosos abuelos, don Enrique Balderrama y su esposa Graciela Bórquez de Balderrama, don Fernando García y doña Teresa López de García.

6 de mayo de 1993

Inversionistas cancelan proyectos. Los constantes secuestros y hechos violentos espectaculares que se registran en la entidad, desestimulan la inversión nacional y provocan que esos capitales se vayan a otras entidades con mayor seguridad y estabilidad política, consideró la Unión Social de Empresarios. Sinaloa y Michoacán son las entidades del país consideradas como menos atractivas por los inversionistas, debido a que en el primero de los casos, existe temor de empresarios a sufrir atentados, y en el segundo, por la inestabilidad política que priva.

Presidenciable en entrenamiento. México, DF. El más asiduo visitante de Los Pinos, compañero del presidente en reuniones del más alto interés nacional y con una intensa agenda de giras por el país y el extranjero, Luis Donaldo Colosio, aparece como un presidenciable en entrenamiento. Colosio, en los últimos meses, no ha faltado a la residencia presidencial y en la última semana su asiduidad se ha intensificado. Según los observadores nacionales y extranjeros, Colosio es “el tapado favorito”.

Irak cierra su frontera. Jordania. El presidente iraquí, Saddam Hussein, cerró las fronteras de Irak para impedir el contrabando de divisas y abolió los billetes que circulaban antes de la guerra del golfo Pérsico, con el fin de respaldar el dinar, debilitado por las sanciones de la ONU y, aparentemente, por sus enemigos. Las medidas reflejan el crítico estado de la economía iraquí tres años después de las sanciones que le fueron impuestas a raíz de su invasión a Kuwait en 1990.