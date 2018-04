Mi ciudad hace 50 y 25 años

10 de abril de 1968

Siguen los líos en El Carrizo. No todos los líos de El Carrizo han sido resueltos, pues entre los pequeños propietarios existen inconformes porque no se les ha tomado en cuenta en el nuevo reacomodo dentro de la zona de riego y esto puede provocar una nueva división entre los parvifundistas. Voceros de la Unión de Pequeños Propietarios señalaron que los miembros de esa agrupación que quedaron fuera de la zona de riego, no han querido desistir de los amparos, pues temen que si lo hacen, se les hagan nulos los ofrecimientos del gobierno federal.

Lista nueva ambulancia. La flamante ambulancia adquirida por la Cruz Roja local para servicio del puesto de socorros está lista en la planta armadora de México y únicamente se espera la llegada de la sirena para instalársela y enviarla a esta ciudad. El nuevo vehículo es una unidad Chevrolet 1967, totalmente equipada para el servicio a que será destinada. La ambulancia en servicio se encuentra dañada debido a un choque en el que participó, cuando un automóvil no le dio el pase y se le atravesó.

Johnson deja la política. Washington. El presidente Lyndon B. Johnson, vertiendo lágrimas, declaró en forma sensacional que no buscará ni aceptará la candidatura del Partido Demócrata para su reelección en la primera magistratura de la nación. La sorprendente declaración hizo palidecer el anuncio que había hecho con anterioridad de que Estados Unidos suspenderá unilateralmente los bombardeos en la mayor parte del territorio norvietnamés, con la esperanza de iniciar el proceso de paz.

Aniversario de Ricardo Eng. La feliz fecha del nacimiento de Ricardito Eng fue recordada durante la fiesta espléndida que sus papacitos, el señor Alfonso Eng y la señora Lidia de Eng, ofrecieron en su elegante residencia de Jardines del Valle. Se planearon con anterioridad todos los detalles del gran acontecimiento y por si fuera poco, se obsequió abundante merienda y gran variedad de golosinas que los chiquitines saborearon con deleite. El delicioso cake fue preparado especialmente por la señora de Eng.

10 de abril de 1993

La sociedad, en manos de delincuentes. Los casos de corrupción detectados en el sistema penitenciario sinaloense demuestran una vez más la conexión existente entre grupos de poder formado por delincuentes y las autoridades, que en forma vergonzosa aceptan prebendas, lo cual indica que “actualmente nos encontramos prácticamente en sus manos”, se-ñaló Humberto Douriet, presidente de la Cámara de la Propiedad Inmobiliaria. Estableció que el problema es añejo, y son los grupos formados por narcotraficantes y delincuentes, los que marcan la pauta.

Desastroso el deterioro de salarios. México, D.F. El PECE ha resultado negativo para los trabajadores, porque el deterioro de los salarios es desastroso, mientras que los precios de los productos aumentan constantemente, afirmó el diputado cardenista, José Téllez. Dijo que el gobierno “no debe meter las manos” en la fijación de los salarios y dejar, por lo tanto, a los sindicatos que pacten libremente con las empresas el incremento, que se debe establecer en base a la capacidad económica de las industrias.

Un año de asedio. Sarajevo. Esta asediada capital recordó el primer aniversario del estallido de la guerra con las fuerzas secesionistas serbias, con la paz aparentemente tan remota como en un principio, al tiempo que un convoy de ayuda de la ONU, llegaba a un enclave musulmán de Bosnia oriental. La mitad de los 18 camiones que integran el convoy, llevaron artículos de primera necesidad, mientras los demás, aguardaron fuera de la ciudad, para una posible ordenada evacuación de enfermos y heridos.