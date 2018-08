Mi ciudad hace 50 y 25 años

22 de agosto de 1968

Marina envía ayuda a Topo. La Secretaría de Marina giró instrucciones para que sea aplicado el plan de auxilio en caso de desastre de la Armada de México en la zona costera del Pacífico afectada por el ciclón Hyacinth. Las autoridades enviaron un avión con media tonelada de medicinas destinadas a la población que resultó afectada con el meteoro, especialmente la de Topolobampo, donde los daños fueron mayores. También dragaminas procedentes de Guaymas y Mazatlán llegaron con víveres, medicinas, ropa y otros artículos de primera necesidad.

Viene caravana de deportistas. Una pequeña caravana de fanáticos de la pesca llegará esta ciudad con el objeto de pasar unos días de vacaciones aquí, practicando ese deporte y, al mismo tiempo, tomando películas que serán exhibidas en la televisión de diversos estados de Norteamérica. El grupo está compuesto exclusivamente por ejecutivos de empresas, a nivel gerencia. Los visitantes serán huéspedes de la Sociedad Cooperativa Pesquera de Topolobampo.

Praga, dolor de cabeza para rusos. Moscú. Los más altos dirigentes soviéticos suspendieron sus vacaciones para asistir a una reunión de emergencia del Comité Central del Partido Comunista a fin de considerar el problema del régimen reformista checo. La tregua concertada entre las potencias comunistas y Checoslovaquia en la conferencia de Bratislava, parece que no duró mucho, pues los periódicos moscovitas señalan que la prensa de Praga ha reanudado su campaña antisocialista.

Fiesta para Luis Alfonso Gutiérrez. Tres años hace que llegó a este mundo el guapo caballerito Luis Alfonso Gutiérrez González, y para recordar la fecha en que su vida fue bendecida con la maternidad, la joven señora Norma Alicia González ofreció una fiesta a la cual asistió un gran número de amistades del cumpleañero. Un vistosa piñata fue sacrificada y se repartieron entre los asistentes bolsitas bien surtidas de golosinas, fruta de la temporada y una rica merienda.

22 de agosto de 1993

Matan a “El Güero Jaibo”. José Francisco Murillo Díaz, presunto cabecilla de una banda de homicidas, ladrones de vehículos, asaltantes al servicio de narcotraficantes y a quien se le relaciona con el asesinato del cardenal Jesús Posadas registrado en mayo pasado en Guadalajara, cayó muerto de 36 balazos disparados por agentes de la Policía Judicial del Estado. La muerte de Murillo ocurrió durante un enfrentamiento en Residencial Fresnos en esta ciudad, donde tenía una casa de seguridad que era utilizada para esconderse él y sus cómplices.

Medios no deben alterar el orden. México, D.F. Los medios de comunicación masiva no deben ser instrumento que incite a la violencia, al desorden, a la realización de delitos o a la ofensa de los derechos e intereses de terceros, afirmó el diputado Luis Rodríguez. En la Cámara Baja se busca un equilibrio entre el ámbito de libertad de expresión que tienen los partidos políticos como personas morales y el de la libertad de empresa que deben tener los medios de comunicación para no afectar sus intereses.

Subastarán huevos de dinosaurios. Londres. Diez auténticos huevos de dinosaurio serán vendidos en remate el mes próximo en la sala londinense Bonhams. El propietario, Jan Stobbe, un holandés que desde los 13 años recoge fósiles por el mundo, decidió aprovechar la “dinomanía” provocada por la película “Parque Jurásico” para poner en venta algunas de las “joyas” de su colección. Los huevos, del tamaño de una pelota de tenis, serán vendidos en unos 33 mil dólares.