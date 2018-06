Mi ciudad hace 50 y 25 años

25 de junio de 1968

Termina jornada pro seminario. Un total de $255,586 pesos fue la recaudación calculada en efectivo lograda durante la jornada radiofónica y de sonido local que se efectuó en esta ciudad, simultáneamente con otras jornadas realizadas en ciudades y pueblos del norte y centro de la entidad. La jornada local fue clausurada por el presidente del comité organizador, doctor Mario Grijalva, quien agradeció la decidida colaboración del pueblo católico regional que hizo posible llevar a feliz éxito el evento. La duración del evento fue de 77 horas.

Rúas intransitables. Caminos Vecinales no mueve un dedo para reparar el camino a Topolobampo, según algunos funcionarios porque ya no vale la pena y según otros porque no hay dinero. Tampoco es posible pensar en una reconstrucción inmediata y que por ello no se remiende, puesto que el actual régimen y está en sus postrimerías. Si la reparación no se hace pronto, pasarán muchos meses para que ese camino vuelva a estar en condiciones de tránsito, condenado a su total destrucción.

De Gaulle triunfa en los comicios. París El presidente Charles de Gaulle regresó a esta capital para consolidar la victoria electoral lograda por su régimen fijando personalmente la estrategia a seguir en los comicios complementarios. El Partido Comunista y la Federación Izquierdista Unida, celebraron una reunión de emergencia para impedir nuevas ventajas degaullistas en la segunda vuelta a fin de afianzar su posición en los distritos donde ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta.

Fiesta para Jesús Peña Avilés. El niño Jesús Peña, hijito consentido del doctor Jorge Peña Barrantes y su esposa, María Luisa Avilés de Peña, cumplió otro añito más de existencia, y por ese motivo, le organizaron una espléndida fiesta infantil. Todos los compañeritos de la escuela acudieron a felicitar al cumpleañero, llevándole bonitos regalos como muestra de su afecto. La señora de Peña atendió espléndidamente a todos los invitados.

25 de junio de 1993

Ocaso de los cines. Desde 1968, año de las Olimpia-das en que empezamos a ver televisión, fueron mermando las entradas en la salas cinematográficas. Aquí pasaron a mejor vida los cines Reforma, Rex, Río Fuerte, Venecia y el Isabel, este último elegante y confortable que había sido erigido por don Martín Estrada, hace cinco lustros. Los videocasetes grabados con cintas de las llamadas de premier, han inundado los hogares, pues su precio es muy accesible y los pueden ver todos los miembros de la familia las veces que quieran. Por otro lado, están los canales de paga, sin comerciales y con películas de estreno.

Sanciones a funcionarios públicos. México, D.F. El gobierno sancionará las conductas de los servidores públicos que han dado tolerancia, complicidad o apoyo al narcotráfico y a cualquier acción delictiva, afirmó el secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido. Ante las nuevas formas de delincuencia que han surgido en el país, el estado ha podido acreditar que tiene capacidad de respuesta para combatirlas con la autoridad moral y la voluntad política.

Campaña terrorista. Nueva York. Ocho musulmanes fundamentalistas, entre ellos uno que admitió haber participado en el ataque terrorista contra el Centro Mundial de Comercio, fueron arrestados y acusados de conspirar para atacar con explosivos la sede de la ONU y dos túneles subfluviales. Cinco de los arrestados son ciudadanos sudaneses con residencia permanente en Estados Unidos. Un senador dijo que las autoridades federales le informaron que los detenidos planeaban asesinarlo.