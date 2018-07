Mi ciudad hace 50 y 25 años

27 de julio de 1968

Valdez entrega la Tesorería del Estado. En emotiva ceremonia, el licenciado Alfredo Valdez Montoya renunció a la Tesorería del Estado e hizo entrega de la misma al licenciado Raúl Ibáñez, en presencia del gobernador Leopoldo Sánchez Celis. Al presentar su renuncia el licenciado Valdez explicó que lo hacía para dedicarse por entero a la tarea política que le imponía el haber sido nombrado por el PRI como su candidato a la gubernatura. El gobernador hizo patentes los méritos del licenciado Valdez como tesorero, su ahínco y entusiasmo.

Feroz zacapela estudiantil. Más de 20 mil estudiantes del Politécnico Nacional de la UNAM, así como particulares de filiación izquierdistas en el Distrito Federal, se enzarzaron en fiera luchar por espacio de dos horas con más de 3 mil granaderos, policías y agentes de Tránsito. Los primeros informes recabados indican que hay no menos de 100 lesionados. Los revoltosos gritaban consignas favorables al gobierno de Cuba y las pancartas que portaban llevaban letreros ofensivos contra Estados Unidos.

Moscú y Praga hacia la guerra. Moscú. La Unión Soviética y Checoslovaquia parecen encaminarse hacia un choque inevitable a medida que ambas partes van cerrando todas las posibilidades de una conciliación. Los periódicos rusos, en el décimo día de su estridente campaña contra los socialdemócratas, intensificaron una ofensiva, denunciando la existencia de un complot, apoyados por occidente, con el fin de poner fin a 20 años de dominio comunista en Praga.

Reunión de ejecutivos de Venta. En días pasados, en la sala de conferencias del Banco del Noroeste de México, se celebró una sesión ordinaria de ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Los Mochis, para tratar asunto relacionados con ese importante organismo. Presentes estuvieron el licenciado Jaime García, Miguel Ángel Miranda, Daniel Gutiérrez, Germán Ibarra, Rigoberto Tapia y demás socios. Además, como invitados de honor, los ejecutivos de Ventas de Ciudad Obregón, Sonora.

27 de julio de 1993

Exigen reubicación de gaseras. No obstante que el Gobierno del Estado anunció la reubicación de las tres plantas gaseras de la ciudad, habitantes de las colonias aledañas a dichas plantas advirtieron que no dejarán de insistir en sus demandas. La dirigente de la colonia Alejandro Peña reveló que en los últimos 15 días han ocurrido cuando menos cuatro accidentes dentro y fuera de las instalaciones distribuidoras de gas doméstico, y que por fortuna no han pasado a mayores peligros. De todas maneras, las familias viven con el “Jesús en la boca”.

Narcos con credencial de la PGR. México, D.F. La PGR investiga en el país sobre la portación de credenciales auténticas de la institución que les han sido recogidas a narcotraficantes detenidos. Se presume que la distribución de los documentos oficiales que los acredita como efectivos de la Policía Judicial Federal o bien como agentes del Ministerio Público Federal fueron expedidas durante las administraciones de los extitulares de la PGR Enrique Álvarez del Castillo e Ignacio Morales Lechuga.

ONU acusa de traición a serbios. Sarajevo. El comandante de los mantenedores de paz de la ONU acusó a las fuerzas serbobosnianas de traición, luego del mayor ataque perpetrado contra una base de esa organización y ordenó inmediatas represalias si se repite. “No puedo permitir que las vidas de mis soldados sean puestas en peligro” dijo el teniente general belga Francis Riquemont. Rechazó la aseveración serbia de que el ataque fue obra de provocadores del ejército bosnio, comandado por musulmanes.