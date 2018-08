Mi ciudad hace 50 y 25 años

13 de agosto de 1968

Inician Unidad de Rehabilitación Infantil. En breve pero significativa ceremonia, la señora Blanca Duarte de Sánchez Celis colocó la primera piedra de la Unidad de Rehabilitación Infantil del Estado, obra programada para ayudar a solucionar algunos de los problemas que afronta la niñez sinaloense. La esposa del gobernador estuvo acompañada por las señora Judith de Valdez, esposa del candidato a la gubernatura, Alfredo Valdez Montoya y la señora Olga Tarriba de Ramos, esposa del candidato a la alcaldía de Culiacán, señor Mario Ramos Rojo.

Autonomía no significa exención. Emilio Portes Gil, expresidente de México y creador de la autonomía universitaria, afirmó que “nadie podrá decir que la autonomía universitaria haya sido violada”. Subrayó: “Lo que ha ocurrido en la UNAM y el IPN, no es un mero incendio que imponga la intervención de los bomberos, sino algo mucho más grave. Nuestros centros de alta cultura no pueden convertirse en nido de agitadores, ni en foco de subversión que ponga en peligro la estabilidad nacional”.

Policía balea a estudiantes. Uruguay. La policía utilizó gases lacrimógenos y pistolas para disolver otra manifestación estudiantil en protesta por la violación de la autonomía universitaria. Un estudiante fue herido en la ingle al disparar la policía contra los universitarios que se dispersaban por todas las calles de la capital. El informe oficial de heridos fue de 11 lesionados, pero se atestiguó que la cifra es mucho más elevada. El ministro de Interior indicó que un grupo de estudiantes atacó a un policía.

Ing. Ortegón, invitado especial de los rotarios. El Club Rotario tuvo como invitado especial en su sesión-cena al ingeniero Ernesto Ortegón, candidato a la presidencia municipal, quien recibió muestras de simpatía de los miembros del club. Los socios rotarios le prometieron, en caso de llegar a la alcaldía, sumar sus esfuerzos en la realización de los objetivos que se trace. El presidente del organismo, señor Juan de Dios Guevara, fue el encargado de darle la más cordial de las bienvenidas.

13 de agosto de 1993

Se incrementa la violencia. El incremento de la violencia resulta intolerable, ya que el número de asaltos, robos domiciliarios y actos criminales siguen en ascenso, afirmó el dirigente estatal del PAN, Rafael Núñez. Agregó que los acribillamientos constantes, como el ocurrido en días pasados en Navolato, evidencian que en el estado operan bandas de hampones dispuestos a todo. “La violencia no se abatirá con más policías ni armamentos, sino que la gente debe sensibilizarse de los riegos que implica incurrir en ilícitos”, expresó el dirigente político.

Frontera norte la más violenta. Nuevo Laredo. La frontera norte de Tamaulipas, Nuevo Laredo y Matamoros, son las ciudades con mayor índice de violencia, aceptó el secretario de Seguridad Pública del estado, general Isidro Guillén. Justificó la escalada en esta frontera, ya que es motivada por el agudo desempleo que se vive en el interior de México, lo que obliga a las personas a salir de sus estados para buscar una vida mejor en Estados Unidos, “quienes al no lograrlo, se quedan a vivir aquí”.

Yeltsin amenaza con elecciones. Moscú. El presidente Boris Yeltsin dijo que convocará a elecciones a fines de año si el Congreso no tiene el valor de fijar una fecha. La declaración de Yeltsin fue considerada como una amenaza para violar la ley en aras de la democracia. La Constitución dispone que el presidente tiene autoridad para convocar a elecciones parlamentarias. Las elecciones deben tener lugar en septiembre. “Si el parlamento no toma esta decisión, el presidente la tomará por ellos”, sentenció.