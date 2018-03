Mi ciudad hace 50 y 25 años

8 de marzo de 1968

Nuevo cuartel de Bomberos. Los trabajos de reconstrucción y terminación del cuartel de Bomberos se iniciarán la próxima semana, con un costo estima de 150 mil pesos. El Patronato de Bomberos se entrevistó con el alcalde Canuto Ibarra, presentándole 3 proyectos y presupuestos que elaboraron los ingenieros concursantes. Habiendo en caja dinero suficiente para las obras, se urgirá la ejecución de las mismas para que queden terminadas en el curso del presente año. El alcalde dejó a opción del Patronato la elección de la edificación.

Construirán fuente en la plazuela. El kiosco de la Plazuela 27 de Septiembre será derribado y en su lugar será construida una elegante fuente que dará mayor vista a ese lugar. El kiosco fue construido por el Club Activo 20-30 de esta ciudad, inaugurándose el 24 de febrero de 1957. La plazuela sufrirá una modificación casi total, a fin de que su planificación sea acorde con el tipo de fuente que se construya. Asimismo, en Higuera de Zaragoza se iniciarán los trabajos de la nueva plazuela.

Rusia no asistiría a las Olimpiadas. Moscú. La Unión Soviética amenazó con no competir en los Juegos Olímpicos en México si no se “anula” la invitación para participar en los mismos, extendida a Sudáfrica. La Unión Soviética hará todo lo posible para conseguir que el COI modifique su decisión y por tanto, no hacer necesario el boicot. El Kremlin se vería obligado a sacrificar su fama atlética por su prestigio en África, debido a su oposición a la política racista de Sudáfrica.

Desfile de modas pro Casa Hogar. En el Centro Social Leonístico se verificará un grandioso desfile de modas, cuya finalidad es recaudar fondos para la Casa Hogar Santa Edwiges. Organizan esta actividad las distinguidas componentes del Club de Damas Leonas, así como la señorita Fita Castro. Las efusivas coordinadoras se encuentran desplegando gran actividad y es de esperarse que se anoten un éxito rotundo en este evento. Se invita a las damas mochitenses a que hagan acto de presencia.

8 de marzo de 1993

Vigilancia naval contra narcotraficantes. El contralmirante Raúl Almazán, comandante del Sector Naval de Topolobampo, dijo que la Armada de México mantiene un estrecho operativo de vigilancia en la costa de Sinaloa, lo que contribuye al fortalecimiento del combate al narcotráfico que por mar no tienen cabida sus operaciones. Añadió que en lo que va del año, no se ha logrado capturar ninguna tripulación de embarcación alguna que se dedique a esa actividad, por lo que se deduce que el narcotráfico se ha reducido a cero.

Hallan restos de niño mokaya. Mazatán. Investiga-dores canadienses hallaron en Chiapas restos de un niño de la cultura “mokaya”, que habría fallecido en el año 1300 antes de Cristo. Cerca de los restos del niño, los especialistas detectaron piedras, herramientas, tierra quemada de un fogón con residuos de semillas de frijol, maíz, plantas y un basurero lleno de tepalcates. También se detectó lo que fue la vivienda de una persona de escasos recursos, construida a base de palma y piso de tierra con arena.

Vaticano venderá iglesias. Roma. El Vaticano pondrá en venta 10 mil iglesias deterioradas y en total abandono de unas 95 mil que en la actualidad existen en Italia. El objetivo de la venta de templos y frescos religiosos con cientos de años de antigüedad, es captar fondos y además salvaguardar los bienes culturales eclesiásticos. Se rechazará a los compradores que conviertan los templos en gimnasios de boxeo, canchas de basquetbol y pasarela de desfiles de moda, como sucede en la ciudad de Venecia.