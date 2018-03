Mochitense va a la Olimpiada Nacional de Matemáticas

Los Mochis, Sinaloa.- Gobei Diego Echavarría Ozono es un claro ejemplo de que con constancia, disciplina, sacrificio, esfuerzo y pasión por lo que se hace, se alcanzan las metas propuestas.

Él es uno de los dos estudiantes de tercero de secundaria que representarán a Sinaloa durante la Olimpiada Nacional de Matemáticas, a realizarse en mayo próximo en Monterrey, Nuevo León, donde se medirán ante los adolescentes más brillantes de México en esta materia y del que espera traer los máximos honores a su natal Mochis.

Sin embargo, el haber conquistado uno de los dos lugares que este año competirán en el Nacional de Matemáticas no es fortuito. El adolescente reconoce que ha sido a base de un trabajo de años, en el que ha recibido un apoyo fundamental tanto de su familia como del grupo fundado por los hermanos Leonel y Fernando Medina Varela: Amigos de la Ciencia.

De hecho, el alumno de la Escuela Secundaria General número 4 “José María Martínez Rodríguez”, ubicada en la colonia 12 de Octubre, se prepara en este mismo grupo con miras a la máxima competencia, a la que asiste por primera vez y de la que espera obtener los mejores resultados.

¿Desde cuándo sentiste que te gustaron las matemáticas?

La verdad es algo raro porque me empezaron a atraer desde que estaba pequeño, en primaria. Siempre me ha alegrado resolver problemas y nunca dejé mi gusto por esta materia, incluso me alegraba cada vez que participaba aunque perdía porque sabía que estaba dando mi mayor esfuerzo y me preparaba cada vez más para el siguiente.

¿Dónde, cuándo y contra quién competiste en el estatal?

Fue en el Centro de Ciencias de Culiacán a principios de año, en febrero, donde estaban los mejores 15 estudiantes de tercero de secundaria de todo el estado. Una niña y yo quedamos empatados en primer lugar en la Sexta Olimpiada Estatal de Matemáticas de Primaria y Secundaria. Así es como obtuvimos el pase al Nacional. La estudiante se llama Ana Paula Pérez Cháidez, del Instituto Piaget del Río, de la capital del estado.

¿Tu familia qué dice de estos logros, cómo te apoya?

Mis papás siempre dan todo su apoyo a sus hijos para salir adelante. A todos en mi familia les gustan las matemáticas, ponen todo su esfuerzo y son buenos, incluso mi hermana Cris Dan también está en Amigos de la Ciencia.

Hijo de Sara Mariko Ozono Robles y Cristóbal Echavarría Hernández, Gobei es el segundo de cuatro hermanos y tiene otra pasión: el fútbol. Su equipo se llama Marva y practican en el campo Jorge Flores. También aquí ha rendido frutos, pues el año pasado fueron a Apatzingán, Michoacán, a jugar un Nacional de Fútbol, donde consiguieron llegar a cuartos de final.

Algún mensaje, Gobei, para quienes igual que a ti les gustan las matemáticas pero no saben dónde prepararse.

Que vengan a Amigos de la Ciencia. Aquí nos apoyamos entre nosotros, platicamos sobre matemáticas y recibimos asesorías de quienes ya han sido primeros lugares nacionales.

En un ambiente relajado, jovencitos que ya han sido premios estatales y nacionales de matemáticas son quienes apoyan a los estudiantes. Foto: EL DEBATE

Amigos de la Ciencia, un semillero de talentos: Varela

Minerva Varela Lugo vio nacer hace seis años el grupo Amigos de la Ciencia pues fue su hijo mayor, Leonel Medina Varela, quien la motivó a crearlo juntos para ayudar a todos los niños y adolescentes que igual que a él les gustaba la física, pero que su economía les impedía trasladarse a Culiacán a recibir asesorías.

“Él invitó a otro amigo de él que se llama Javier Bórquez para que impartiera matemáticas y así fue como nació. Fui bendecida con una gran familia y dos hijos maravillosos, reconocidos tanto Leonel como Fernando Medina Varela con el Premio Nacional de la Juventud y con un don especial para las ciencias, y quisieron compartirlo con los demás. Qué mejor manera que este semillero de talentos para llevarlo a cabo.”

Amigos de la Ciencia opera de 16:00 a 19:00 horas los jueves en instalaciones prestadas del Colegio Enrique Arreguín, en calle Javier Mina, entre Alfonso Cano e Ignacio Ramírez.

“Vengan, los invitamos. Aquí se ayudan entre todos, el único requisito es que les gusten las matemáticas y la física.” Las asesorías son gratis, explica, y al cabo del tiempo los nuevos primeros lugares de las olimpiadas se convierten en los asesores. El sueño de Minerva Varela y sus hijos es que algún día se establezca en la ciudad un centro de alto rendimiento de ciencias.

"Me voy a seguir preparando"

Adamy Lizárraga Moreno, Plata Estatal de Metemáticas

Adamy Lizárraga Moreno. Foto: Armando Talavera/ EL DEBATE

La familia Lizárraga Moreno está feliz de los logros alcanzados por la más pequeña de sus integrantes, Adamary, quien cursa sexto año en la primaria Gral. Antonio Rosales y quien recientemente conquistó el segundo lugar en la Sexta Olimpiada Estatal de Matemáticas de Primaria y Secundaria.

¿Para ti, Adamary, qué son las matemáticas?

Es mi materia favorita, son muy interesantes. Me gusta aprender más sobre ellas y algún día ser alguien muy importante en las matemáticas.

¿De qué manera te ayudó Amigos de la Ciencia?

Mucho. Desde que descubrí que había esta escuela entré y me han ayudado mucho mis maestros, son muy buenos en la materia y voy a seguir participando en las olimpiadas de primaria y secundaria.

¿Tienes algún pasatiempo?

Me gusta bailar y voy a una escuela privada a perfeccionarme los lunes, miércoles y viernes.

"Mi familia me apoya en todo lo que hago"

Silvia Soto Sandoval, Bronce en Estatal de Matemáticas

Silvia Soto Sandoval. Foto: Armando Talavera/ EL DEBATE

A Silvia Soto Sandoval le encantan las matemáticas y prueba de ello es que obtuvo la medalla de bronce en la Sexta Olimpiada Estatal de Matemáticas de Primaria y Secundaria.

La alumna de sexto año de la primaria Andanac Nissan número 35 segura está que continuará asistiendo a Amigos de la Ciencia para mejorar aún más y participar en los próximos años en la misma competencia.

¿Cómo te preparaste para la olimpiada?

En Amigos de la Ciencia me ayudaron para competir a nivel zona, regional y estatal. El maestro Luis Arturo Islas Vizcarra me ayudó mucho con problemas que podían venir en el examen.

¿Qué dice tu familia de tus logros?

Están felices. Me apoyan en todo. Mi hermano Juan Luis me dice que está feliz por lo que he logrado y me apoya en todo.

¿Tienes algún pasatiempo?

Sí, me gusta la danza folclórica, y voy a una academia de baile a practicarla.