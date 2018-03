Señalan malos manejos en el módulo Mavari por 4 mdp

Los Mochis, Sinaloa.- Se agudiza conflicto en el Módulo de Riego Mavari: ahora el grupo de auditoría que encabeza Enrique Ochoa Achoy revela presuntos malos manejos en el organismo por 4 millones de pesos.

Enrique Ochoa calificó como desesperante la situación que se vive en el organismo.

“Es reprobable la actitud del presidente y su directiva de que sigan empeñados en tratar de engañar a los usuarios diciendo que salieron bien en la auditoría. Ya tienen 6 meses diciendo puras mentiras, por eso hago un llamado a nuestros compañeros usuarios para que no se dejen engañar”.

Cuestionó que con qué calidad moral están diciendo que van a solventar todo en la asamblea, cuando se les dio su tiempo y no lo hicieron.

Se les dio su tiempo, pidieron más días, se les concedió y no pudieron solventar nada porque no pueden, no tiene los elementos, la auditoría ya está cerrada.