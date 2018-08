Síndico desmiente posible contaminación en bahía de Topo

Los Mochis, Sinaloa.- No es cierto que en la bahía de Topolobampo exista una posible contaminación por la termoeléctrica de la CFE, desmintió el síndico José Abundio Ahumada.

“Podría decir que el 99.9 por ciento son mentiras. Topolobampo no puede estar en un plan de echarle la culpa a la termoeléctrica directamente porque el año pasado cundió el pánico con la misma información, y la termoeléctrica no avienta sustancias tóxicas”, refutó.

El síndico de Topolobampo agregó que las sustancias que avienta la termoeléctrica es por un túnel muy reducido que termina en anchura hacia el lado del mar en la parte sur, donde están los barcos de carga de petróleo y que la espuma es provocada por lo reducido del túnel.

Mencionó que la muerte de peces y delfines puede ser por el uso de chinchorros.

“En Topolobampo todos los días se lanzan cientos de chinchorros al mar, y se agalla el pescado y lo tienen que quitar con fuerza para poder tirar el chinchorro y arrojan el pescado al mar y queda muerto. La muerte de los delfines es precisamente por lo mismo, porque les arrojan los chinchorros, y muchas veces se enredan con la aleta y van haciendo bola el chinchorro y se ahogan; como la tonina tienen que estar saliendo continuamente a jalar aire”,

Expuso que lo correcto es que le hagan la autopsia a los delfines para ver cuál es el motivo, pero aseguró que la muerte de estos animales no es por toxinas.

En un recorrido por la bahía se tuvo evidencia de la mortandad de peces, principalmente de botete, un pez muy comercial. A diario aparecen muertos. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Competencia

Ante el llamado de los prestadores de servicios turísticos y pescadores para que entre las autoridades competentes interviniera también la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), el comisionado Jorge Alan Urbina Vidales expuso que le compete a Profepa y la Semarnat intervenir en el llamado de los prestadores de servicios turísticos.

“Coepriss hasta donde llega es en hacer las revisiones de los alimentos procesados, o bien si estamos hablando de agua es solo la supervisión de las redes de agua potable de todos los municipios”, dijo.

De tal manera, dijo que los prestadores de servicios turísticos y pescadores deberían de buscar un encuentro con estas autoridades para que expliquen lo que está sucediendo en Topolobampo.

“Yo con gusto lo haría, pero no puedo entrar a trabajar donde mis facultades no me lo permitan. Ellos deben pedir tener una reunión con Profepa y Semarnat para poder encontrar el motivo por el cual se presenta esta situación con los delfines y los peces. Porque es un tema preocupante y hay que ver qué es lo que está sucediendo para encontrar una solución.”

PARA ENTENDER...

Mueren peces y delfines en la bahía de Topolobampo

El día 1 de agosto, pescadores y prestadores de servicios turísticos denunciaron la muerte de peces y delfines en la bahía de Topolobampo.

Comentaron que entre las posibles causas se encuentran los desechos que arroja al mar la termoeléctrica de CFE, lo que podría estar contaminado las aguas de la bahía y ocasionando la muerte de estas especies, así como las bolsas de plástico, en el caso de los delfines, con las cuales se podrían asfixiar.

Pidieron la actuación de las autoridades competentes para que se hagan estudios al fondo del agua y se den a conocer los resultados.