Antorchistas truenan contra el municipio y el estado

Los Mochis, Sinaloa.- Con pancartas en mano y gritando consignas en contra del gobierno municipal y estatal, ciudadanos que forman parte del Movimiento Antorcha Campesina se manifestaron este lunes en la explanada del Palacio Municipal de Ahome.

Mercedes Martínez Martínez, líder este grupo de manifestantes, arremetió en contra de las autoridades, a quien acusó de no darles siquiera los servicios básicos como drenaje, agua potable, seguridad, falta de energía eléctrica, entre otras necesidades apremiantes.

Exigencia

“Estos problemas no son recientes. Son de años atrás. Las colonias como la Ferrusquilla, Renato Vega y Raúl Romanillo son algunas de las colonias que carecen de los servicios básicos. En el mes de enero entregamos nuestro pliego petitorio de necesidades a los directores de las diferentes dependencias municipales; sin embargo, no ha habido una respuesta favorable”, indicó.

Asimismo, agregó que ante la nula respuesta de las autoridades municipales realizaron esta marcha para expresar su inconformidad. “Nosotros pedimos la intervención del presidente municipal actual, ya que el exalcalde Álvaro Ruelas no cumplió con su promesa, lo que a todas luces demuestra que no hay voluntad política para dar solución a estos problemas”.

Nula respuesta

“Consideramos que las autoridades no se han puesto al nivel o a la altura de las necesidades, no han tenido la voluntad de dar solución a los problemas. Es por ello que queremos que se nos dé solución. Hace más de dos años que manifestamos nuestra inconformidad y nomás no hay solución. En enero les recordamos estas necesidades y no han hecho nada”, subrayó.