Ellas son las ocho mujeres galardonadas por sus méritos

Los Mochis, Sinaloa.- Por su importante participación, desarrollo y contribución a las necesidades y crecimiento de la sociedad, la mañana de este lunes fueron galardonadas ocho mujeres ahomenses con la Medalla Lore de la Vega.

Un año más fueron tomadas en cuenta las féminas que se destacan por sus logros en los rubros como Promoción Cultural, Polí-tica, Deporte, Labor Social, Bellas Artes, Educación, Periodismo y Ciencia.

Reconocimiento

Este importante evento, que obedece al decreto número 35, establecido desde el año 2004, se realizó durante una sesión extraordinaria de Cabildo en las instalaciones del Centro de Innovación y Educación.

Ahí, el alcalde Manuel Urquijo Beltrán aprovechó para felicitar a las galardonadas, a quien invitó a seguir trabajando no sólo por el bien personal y familiar, sino por el de la sociedad.

En ese sentido, aprovechó para reconocer no sólo a estas ocho mujeres, sino a todas las ahomenses que desde su trinchera dan lo mejor de sí.

“Estoy muy contento de estar aquí galardonando a unas mujeres que se han destacado en diferentes campos de acción con una característica principal: me refiero al espíritu de servicio”, abundó.

El presidente municipal se dijo orgulloso de estar al frente de este municipio, donde resaltó que las mujeres se destacan por salir adelante, buscar sus metas hasta alcanzarlas, pero también por ver por el bien de los demás.

Mención. Otras 41 mujeres recibieron su reconocimiento y ramo de flores por haber estado en la lista de propuestas, durante la Sesión Extraordinaria de Cabildo en el CIE. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

Galardonadas

En esta ocasión, las galardonadas fueron Brenda Angélica Pacheco Ruiz, en Promoción Cultural; Pragedia Armida Jiménez Amarillas, en Política; Crisia Nohal Santos Arce, en Deporte; Claudia García Alonso, en Labor Social; Roxana Vianey Armenta Rodríguez, en Bellas Artes; Teresa Lilia Montiel Ruiz, en Educación; Érika Ruelas Castro, en Periodismo, y María Elena Soberanes Espinoza, en Ciencias.

Otras 41 mujeres fueron inscritas en la convocatoria, quienes recibieron un reconocimiento especial de la autoridad municipal.

Érika Ruelas Castro, Periodista. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

Érika Ruelas Castro, periodista

“Es un gran compromiso de hacerlo mucho mejor”

El ser reconocida no sólo se trata aprovecharlo para satisfacción personal, sino para redoblar esfuerzos, para dar siempre lo mejor, declaró Érika Ruelas luego de ser galardonada en la categoría de Periodismo.

La reportera de Noticieros Altavoz invitó a todas las mujeres ahomenses a poner el corazón en todo lo que hacen.

“Esta profesión que tanta satisfacción me ha dejado, contribuyendo con mi granito de arena para que sea una mejor y en este caso luchando por las causas agrícolas porque es la lucha social que me toca vivir a diario.”

Por último, aceptó que esta medalla la obliga y compromete a hacer mejor su trabajo día a día.

Pragedia Armida Jiménez Amarillas, Política. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

Pragedia Armida Jiménez Amarillas , política

“Me siento muy motivada para seguir adelante en esto”

Un reconocimiento siempre es muestra de que estás haciendo bien las cosas, pero no en lo personal sino para los que más lo necesitan, aceptó Armida Jiménez Amarillas, quien fue galardonada en la categoría de Política.

Ella se ha especializado en la lucha por la defensa de los indígenas y aunque señala haber ganado mucho, reconoció que aún falta por hacer.

“Yo he trabajado mucho en la parte indígena, que es en donde más nos motiva para seguir en esto. Yo no me esperaba este reconocimiento, pero bueno aquí está.”

Jiménez Amarillas invitó a las mujeres a seguir luchando sin importar por lo que se tengan que enfrentar.

María Elena Soberanes Espinoza, Ciencia. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

María Elena Soberanes Espinoza, Ciencia

“Este reconocimiento lo recibo también por todas las mujeres”

“El recibir este medalla es muestra de que lo que he hecho ha sido lo correcto, pero también me compromete a seguir adelante y seguir teniendo resultados”, destacó María Elena Soberanes Espinoza.

La galardonada en el mérito de Ciencias se dijo orgullosa de que su trabajo haya sido reconocido, pero aprovechó para hacer extensiva la felicitación a sus compañeras de trabajo y todas aquellas mujeres que todos los días luchan por ser mejores y ayudar a los demás.

“Siempre es importante la disciplina, la constancia, el no vencernos y llegar a nuestra meta porque en ocasiones no es fácil, pero siempre vale la pena.”

Brenda Angélica Pacheco Ruiz, Promoción Cultural. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE



Brenda Angélica Pacheco Ruiz, Promoción Cultural

“Para ser exitosa no hay más secreto que ser feliz”

El recibir un reconocimiento siempre es motivo de orgullo, pero también de compromiso y responsabilidad de seguir adelante dando lo mejor de sí, declaró Brenda Angélica Pacheco Ruiz.

La galardonada en la categoría de Promoción Cultural aceptó que el triunfar no es fácil, implica compromiso, esfuerzo, dedicación y hasta sacrificios, pero enfatizó en que siempre valdrá la pena.

“Me siento feliz de servir a la sociedad. Y el ser exitosa no hay más secreto que ser feliz, estar bien conmigo, con Dios y con todos; con mi familia, amigos y compañeros; por eso invito a las mujeres a seguir luchando, a que se preparen para que lleven lo mejor de ellas a la sociedad.”

Crisia Nohal Santos Arce, Política. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

“Mi principal motivación siempre es mi familia”

Sobresalir nunca es fácil; sin embargo, la satisfacción de lograrlo es más grande que cualquier obstáculo, enfatizó Crisia Nohal Santos Arce.

La galardona en la categoría de Deporte se dijo contenta de recibir la medalla Lore de laVega, pues le recuerda que cada esfuerzo ha valido la pena.

“Me siento muy agradecida y contenta de poder compartir este reconocimiento con otras mujeres que día a día se esfuerzan.”

Asimismo, dijo que si trayectoria no ha sido fácil porque ha tenido que combinar su profesión con la familia, pero afirmó que con amor, dedicación y empeño cada meta sin importa que tan difícil sea se puede lograr.

Teresa Lilia Montiel Ruiz, Educación. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

“Sigan luchando por crear mejores ciudadanos”

“En vida, hermano, en vida”, gritó Teresa Lilia Montiel Ruiz luego de que se le entregara la medalla Lore de la Vega.

Y es que la galardonada en el ámbito de la Educación se dijo contenta y orgullosa de que su trabajo y resultados fueran reconocidos.

“Me siento muy emocionada porque este evento es para la mujer ahomense, que sí se le debe de dar importancia porque hay muchas mujeres que le han dado más vida por su entrega de servicio.”

En ese sentido, se manifestó orgullosa de haber sido tomada en cuenta para este reconocimiento, que al final, indicó, es muestra de que su carrera la hizo lo mejor que pudo. “Sigan luchando por lo que quieren”.

Claudia García Alonso, Labor Social. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

“No sólo yo soy reconocida sino todas las mujeres luchadoras”

“Reconocen no sólo a mí sino a todas las mujeres que forman parte de nuestro grupo que es Mujeres Apoyándote y todas aquellas que cada momento luchan por salir adelante”, declaró la galardonada en la categoría de Labor Social.

Claudia García Alonso subrayó en la necesidad y la importancia de permanecer como mujeres siempre unidas no es sólo por el bien del género, sino de la sociedad.

“Me siento feliz porque no sólo a mí me están reconocimiento, sino también a las compañeras que me apoyan. El premio es para todas e invito a las mujeres que se sumen a la lucha por la igualdad y el respeto de las mujeres.”

Roxana Vianey Armenta Rodríguez, Bellas Artes. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

“No importa a lo que te dediques, siempre da lo mejor”

“Me siento muy contenta de que nos tomen en cuenta para este tipo de reconocimientos que uno como madre, esposa y trabajadora se esfuerza todos los días por salir adelante”, dijo Roxana Vianey Armenta Rodríguez, quien fue galardonada en la categoría Bellas Artes.

Ámbito que, aseguró, no es fácil, mucho menos para las mujeres, pero con empeño y fuerza se puede salir triunfante. En ese sentido, señaló que no es fácil, pero al final del día vale la pena.

“Esto es un camino en el que te tienes que esforzar día a día. Hay días buenos y días mejores, no se cansen de luchar, insistan siempre en lo que hacen, no importa en donde estén, pero siempre sé la mejor”, precisó.