Hay solvencia para realizar descuento a obreros: alcalde

Los Mochis, Sinaloa.- El municipio tiene finanzas sanas y eso le permite ofrecer descuentos del 80 por ciento en el impuesto predial urbano a los jubilados del extinto Ingenio Azucarero, declaró Manuel Urquijo Beltrán.

El alcalde de Ahome reconoció la disponibilidad y buena voluntad del Cabildo ahomense, quien de manera unánime aprobó este beneficio para los exobreros que enfrentan una situación económica difícil.

El funcionario municipal agregó que esta ayuda fue debidamente analizada tanto por él, como por los funcionarios del área y los regidores mismos.

“Por supuesto que el municipio puede dar este tipo de descuentos, pero quiero decir que no están hechos al vapor, se analizó bien y claro que el municipio puede solventar estos conceptos. La cantidad exacta no la puedo dar porque no la tengo presente, pero no es mucho”.