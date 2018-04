Municipio detiene trabajos de Fenosa en la Bienestar

Los Mochis, Sinaloa.- Por no contar con el permiso correspondiente para realizar trabajos de excavación y colocación de tubería en la colonia Bienestar, la tarde de este jueves el municipio paró la labor de manera indefinida.

Esta acción fue realizada por trabajadores de Inspección y Normatividad y el responsable de la dependencia, Javier López Jackson Ulloa, quien aclaró que esto obedece a una solicitud de Obras Públicas y de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Personal del municipio solicitó a los trabajadores el permiso para realizar los trabajos por la Degollado. Foto: EL DEBATE

En atención

“De acuerdo a la solicitud de las dependencias, hay tramos que se están abriendo y que no van de acuerdo a lo que está establecido en los tiempos del contrato. Si bien es cierto están dejando algunos tramos abiertos, entonces, lo que estamos haciendo es invitar a la empresa a que cumpla con los acuerdos que tiene con el Ayuntamiento”, asentó.

El funcionario municipal agregó que de igual forma se le está solicitando a Fenosa que cumpla con los requisitos que se le ha pedido, tal como la supervisión de los trabajos.

“Si bien es cierto es una empresa reconocida, es una empresa que de alguna manera ha hecho buenos trabajos a nivel nacional, pues debe de tener buena supervisión aquí en Ahome para efectos de que los trabajos se hagan acorde a lo que realmente marcan los tiempos que es lo que de alguna manera está haciendo Obras Públicas”, expresó.

Personal de Fenosa al no tener el documento del permiso tuvo que detener los trabajos. Foto: EL DEBATE

Documentación

López Jackson precisó que así será mientras los responsables de la empresa no muestren el documento que avale el permiso para seguir abriendo la calle Degollado desde la calle Bienestar hasta la Inés en el asentamiento antes mencionado.

“Ellos tienen un permiso del municipio y de acuerdo a este y a Obras Públicas que fueron los que solicitaron el apoyo, no son los tiempos. No quiere decir que este tramo no esté dentro del contrato; sí está considerado, pero quizá deban primero cerrar los tramos que tienen abiertos para que haya un orden en la ciudad y no haya una afectación a los residentes”.

Desde hace días la empresa realizaba excavaciones por la Degollado, de Bienestar a la calle Inés. Foto: EL DEBATE

Por último, mencionó que Fenosa tendrá que demostrar que existe un permiso y en el tiempo establecido para la realización de estos trabajos.

“Por lo que vemos quizá dentro del contrato no esté el permiso por el tiempo esta calle”.