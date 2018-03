Hospitalizan a Jayden, un niño guerrero

Los Mochis, Sinaloa.- Ana Diceyma y su hijo Jayden pasarán los días santos en el Hospital Pediátrico de Culiacán. El pequeño con un año dos meses de edad sufrió complicaciones, y después de haber estado tres días en el Hospital General de Los Mochis con altas temperaturas, tuvo que ser trasladado por su madre a Culiacán el pasado 20 de marzo.

El niño nació con hidronefrosis renal y desde entonces usa una sonda para eliminar la orina. A su corta edad se le han practicado 4 cirugías para corregirle el problema y no pierde las ganas de vivir.

Los médicos ordenaron a la madre que le hiciera a Jayden una gammagrafía renal, pero cuesta 3 mil 700 pesos. Esto para ver cómo está funcionando su riñón.

Hablé con una trabajadora social y le dije que no traía dinero para hacerle ese estudio, y ella me dijo: ‘señora, ese estudio no le cubre el Seguro Popular, se tiene que hacer por fuera, con particular’.