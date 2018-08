Aumenta la presencia de niños en bulevares

Los Mochis, Sinaloa.- Debido al periodo vacacional, la presencia de niños trabajando en los principales bulevares de la ciudad se ha vuelto más frecuente, reconoció Cuca Félix de Arao.

La directora del Sistema DIF Ahome aclaró que esto no significa que el problema de niños en la calle vaya en aumento, pues existe un monitoreo y combate a este problema de manera constante.

Atención

“Nos han mandado algunas fotografías de niños en cruceros, pero entendemos y la gente entiende que es por vacaciones, ya estamos a unos 20 días de entrar a clases y yo estoy pensando que para entonces los niños van a volver a sus actividades normales”, explicó.

La funcionaria municipal señaló que incluso muchos de esos niños que trabajan en la calle forman parte de los programas de DIF.

“Yo he pasado y los niños hasta me saludan porque ya me conocen y saben que les estoy preguntando qué pasó y me dicen que no andan pidiendo, que andan jugando o andan acompañando a alguien, entonces yo le pido a la ciudadanía que por favor no les den monedas”, comentó.

De igual forma, dijo que será en breve cuando se lance de nuevo la convocatoria sobre la campaña Una Moneda Menos es un Niño más Seguro.

“Próximamente vamos a lanzar de nuevo la campaña para volver a concientizar a la gente y que no ande dando monedas a los niños en los cruceros. Es una manera que nos ayuda como DIF para que esos niños no estén en la calle”, expresó.

Aclaración

En ese sentido, aclaró que este programa no se ha detenido, sino que se ha reforzado a través de pláticas en instituciones educativas.

“No hemos dejado este programa, seguimos en las calles, en las colonias, en las escuelas, platicamos con la gente y nos ha dado muy buen resultado”.