Jóvenes de EU brindan una caricia al alma

Los Mochis, Sinaloa.- A Jesús Emanuel una negligencia médica le cambió la vida hace 14 años, justo al nacer. Antonia Peña, su mamá, aseguró que fue al momento del parto de su hijo sietemesino cuando un error médico impidió que se oxigenara correctamente el cerebrito del bebé y le provocara parálisis cerebral.

Lo más delicado, manifestó con pesar, es que los doctores jamás le informaron del daño, hasta que ella misma lo percibió porque el pequeño no podía sostener su cabecita a los 8 meses de vida. Luego de estudios se enfrentó con la realidad, con esa realidad que a ella y a su esposo, Jesús Murrieta, les cambió la vida radicalmente pero que también los unió más como familia y les enseñó una manera más solidaria de vivir.

Sin embargo, así como hace 14 años tuvieron esta dura experiencia, ayer vivieron momentos felices y esperanzadores cuando provenientes de la comunidad de Guasavito, en el municipio de Guasave, arribaron al edificio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en esta ciudad para que Jesús Emanuel recibiera una silla de ruedas pediátrica y hecha a su medida por el grupo cristiano Roc Wheels.

Jóvenes de Estados Unidos traen sillas a niños especiales. Foto: EL DEBATE

El cambio de vida

Luego de ver a su hijo sonriendo en su silla, Antonia Peña dijo estar feliz, agradecida con Dios y con los integrantes de la organización nacida en el estado de Montana, en los Estados Unidos, porque aunque tenía una carriola para su traslado él ya no cabía en ninguna y era ella quien debía cargarlo a donde se necesitara en tanto que su marido estaba en el trabajo.

“Mi hijo mide 1.20 metros y pesa 15 kilos y para todo lo que se necesitara lo cargaba yo pero ya está creciendo, además hace algunos años me caí con él en brazos y tengo fractura de coxis, por eso valoro y admiro este regalo que nos hacen. Es algo bien bonito que alguien que tú no conoces haga algo tan importante por ti de manera tan desinteresada.”

A sus 41 años de edad, agregó, sólo le pide a Dios más fuerzas y vida para seguir en la lucha y para poder ayudar a su hijo, el único del matrimonio, a seguir adelante.

Un ejemplo de vida

Igual que Antonia, Zulema González Herrera llegó a DIF Ahome con su hija Vianey y un familiar en búsqueda de alguna ayuda para mejorarle la calidad de vida a su primogénita, y lo logró.

Ayuda. Un fisioterapista acomoda a la joven Vianey sobre un colchón especial en su carriola, ante la mirada de su mamá.

Con 20 años de edad, Vianey padece de parálisis cerebral y ve pasar los días postrada en una carriola adaptada por su mamá, quien como ella misma dijo “dejó de ser Zulema para ser Vianey” y se entregó en cuerpo y alma a hacerle más grata la vida mientras su papá, Marco Antonio Amaya, trabaja para llevar el pan al hogar.

“A veces digo ya no puedo más, las fuerzas se me acaban, no quiero ni vivir, pero veo a mi hija tan fuerte y aferrándose a la vida que me digo ‘por qué no, Zulema’. Ella, con una sonrisa me enseña que sí puedo. Me ve sonriendo y es como si me dijera: mamá, si yo puedo, por qué tú no; tú caminas, mamá; tú hablas, tú te mueves, te puedes rascar, yo no.”

Debido al cuerpecito de Vianey, el fisioterapeuta de Roc Wheels determinó que lo mejor para ella era adaptarle unos cojines antiescaras a su carriola y le dio indicaciones a Zulema sobre su funcionamiento.

Alegría. Jóvenes se tomaron fotos con familias del norte de Sinaloa, a quienes beneficiados calificaron como ‘ángeles’ en la Tierra. Foto: EL DEBATE

“Lo importante: nunca te rindas”

Laura Delia Urquijo Beltrán, presidenta de DIF Ahome, agradeció a Roc Wheels el apoyo brindado para que la niñez con capacidades diferentes de Ahome cuente con mejores condiciones de vida.

Durante su intervención, recordó a Stephen Hawking, brillante científico británico que falleció apenas el 14 de este mes a la edad de 75 años, aunque por su discapacidad se pensaba que viviría únicamente hasta los 23 años.

“Fue uno de los científicos más brillantes e influyentes a nivel mundial, quien se expresó así: ‘Recuerda mirar hacia las estrellas y no hacia abajo. Trata de darle sentido a lo que ves y maravíllate de que el universo existe, sé curioso y a pesar de las dificultades de la vida, siempre habrá algo que tú puedas cambiar, lo importante es que tú nunca te rindas.”

Destacó la mística de Mision Roc de movilizar a las personas con discapacidad en países en desarrollo y fomentar el cuidado a jóvenes y niños en sillas de ruedas.

Muestra. Voluntarios enseñan a los padres de familia a utilizar las sillas de ruedas especiales para niños con parálisis cerebral. Foto: EL DEBATE

La directora de DIF Ahome, Refugio Félix de Arao, reconoció la loable tarea de la organización estadounidense, que ya tiene tres años haciéndose presente en tierras sinaloenses, y mochitenses en especial, para hacer felices a más niños que necesitan de apoyo para su movilidad.

“Desde aquí les decimos que nosotros ya empezamos a trabajar para el próximo año con la gente que nos habla, con quienes nos piden una silla especial para sus hijos, y así como nos dicen que cada silla de ruedas tiene una historia al momento de llegar aquí y que termina cuando sientan al paciente, que lo miden y que le dejan la silla perfecta para él, aquí también tenemos historias de quienes ya han resultado beneficiados con el programa pero que están creciendo como Cielito, quien no se irá hasta que no tenga su silla nueva, y Néstor, quien forma parte de nuestros deportistas beisbolistas de la Liga Challeger.”

Para la entrega de los apoyos, a cargo de jóvenes voluntarios de Roc Wheels y Casa de Esperanza, que donan sillas de rueda especiales fabricadas a la medida, se contó con la presencia del alcalde Manuel Urquijo Beltrán, quien en su mensaje felicitó a todos los que hacen posible estas acciones no solo para las familias ahomenses, sino que las comparten con familias de El Fuerte, Guasave, Guamúchil y de la asociación Paso Firme de Los Mochis.

Además de los jóvenes voluntarios, estuvieron Art y Barbara Koenes, fundadores de Koenes Ministries, quienes se encargaron de armar las sillas a la medida de cada uno de los beneficiados y de instruir a los familiares sobre su uso, cuidado y mantenimiento.

En el presídium estuvieron Juan Carlos Olivera Morales, presidente de la Fundación Casa de Esperanza; Lee Ann Hanson, cofundadora de Roc Wheels; Art Koenes, director y fundador de Koenes Ministries; Brenda Koenes, directora y fundadora de Koenes Ministries; Daniel Baldwin, técnico en sillas de ruedas, así como autoridades municipales encabezadas por Urquijo Beltrán.

Al final del evento, se realizó un pequeño recorrido entre los niños beneficiados y sus papás, quienes agradecieron infinitamente el gesto de amor que ha tenido Roc Wheels y Casa de Esperanza con los tesoros que tienen en sus hogares.

Oración. Integrantes de la asociación elevaban una plegaria al cielo por cada pequeño beneficiado y les regalaban una Biblia infantil. Foto: EL DEBATE

Fundación

“Cada joven está lleno del amor de Dios y quieren compartirlo”

Lee Ann Hanson es cofundadora de Roc Wheels, que desde el año de 1999 ha entregado más de 10 mil sillas de ruedas pediátricas alrededor del mundo.

Cada uno de estos equipos cuesta en el mercado alrededor de 5 mil dólares, explica Hanson, pero el ministerio La Prisión, conformado por internos en una cárcel de Montana, en Estados Unidos, hace que sean muy accesibles porque ellos mismos crean las piezas con las que se crean las sillas.

Además de ellos, indica, hay voluntarios que entregan su tiempo desinteresamente, igual que los jóvenes voluntarios que acuden y quienes se costean sus propios viajes.

“Ellos están llenos del amor de Dios y quieren compartirlo.” Agradeció a DIF y a los familiares de los pacientes por estar al pendiente de ellos. “Aquí ustedes son los héroes por cuidar con tanto amor a los niños”.