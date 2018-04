Obras Públicas cuestiona el trabajo de Fenosa en la ciudad

Los Mochis, Sinaloa.- A unos meses de haber iniciado con los trabajos de introducción de tubería domiciliaria para el gas natural en Los Mochis, la empresa Fenosa ha dejado más descontento que satisfacción entre la población, declaró Josué Sánchez Ruelas.

El director de Obras Públicas Municipales cuestionó el trabajo de la empresa, alegando que han sido muchas las quejas en torno a que las obras han sido de mala calidad e incluso han ocasionado desperfectos en propiedades privadas.

Inconformidades

Agregó que ahorita están trabajando en el fraccionamiento El Parque, donde ha habido muchas denuncias, al igual que en La Memoria, pero se solucionaron.

Josué Sánchez, directir de Obras Públicas. Foto: EL DEBATE

“Ahorita en El Parque están muy lentos y por cierto quedan calles abiertas y si en un mes no reponen los concretos estamos viendo y analizando con Desarrollo Urbano para ver de qué manera podemos obligar a la empresa de que sea un poco más formal.”

En ese sentido, criticó el actuar y los resultados que Fenosa ha tenido, e hizo alusión a que se trata de una empresa de talla internacional, pero que en esta ciudad ha bajado la guardia; incluso, indicó que la firma no tiene supervisión estricta de los trabajos que realizan.

“Creo que debería ser un poco más seria. Es una empresa grande e importante. No se han puesto las pilas y esto ha generado muy mala imagen aquí en la ciudad de Fenosa en cuanto a la calidad de los trabajos, a los tiempos, a la normatividad que están aplicando, no hay señalamientos. Están realmente como si estuvieran trabajando en un rancho, y creo que no nos merecemos este tipo de empresas aquí en Los Mochis”, asentó.

Caso omiso

El funcionario municipal señaló que la empresa tiene un permiso de construcción que se le dio y lo que le corresponde al municipio es supervisarlos, sobre todo en el tema de calidad de los trabajos, a fin de que cumplan con ella, pero si estos no cumplen, pedirles que demuelan y vuelvan a colocar el concreto.

Yo no tengo información si pudiéramos revocar el contrato, pero lo que queremos es que la gente se beneficie con el gas y yo creo que eso queda muy claro, que es algo que le conviene a los ciudadanos.

Agregó: “pero también exigimos que la empresa realmente demuestre que es una empresa de clase mundial y no una empresita que anda haciendo hoyos por la ciudad como si fuéramos un rancho y anden dejando un cochinero”.

Mencionó que a pesar de la supervisión y la exigencia que el municipio les ha tenido, Fenosa no ha tomado las medidas pertinentes en el tema.

“No es algo que deberíamos de estarles exigiendo, sino es algo que debería de estar haciendo por norma, no que la ciudadanía se queje y nosotros como municipio tengamos que estar tras ellos para que cumplan con lo que tienen que hacer”, asentó.

Por último, consideró que por el tipo de empresa y el tipo de contrato que tienen, deberían de demostrar más profesionalismo, y la gente debería estar más contenta con los trabajos que hacen.

“El sentido de la población es muy válida. Las quejas de la población ahí están. Ustedes son testigos de cómo la gente se queja, en el fraccionamiento que van pasando generan mucho malestar”, expresó.