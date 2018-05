Vialidad infracciona a 10 transportes de carga de granos

Los Mochis, Sinaloa.- Los inspectores de Vialidad y Transportes del norte del estado infraccionaron a diez camiones de carga de granos en un operativo que se realizó en la zona industrial, informó Alfonso Alejandro Juárez Ochoa.

“Fueron diez infracciones en un lapso de mediodía hasta las 8 de la noche. Se detectó a carros pirata, carros que no traían permiso, por falta de revalidación de tarjeta, no portar la tarjeta original, no traían licencia del chofer y algunos por falta de revisión mecánica”, dijo el jefe de inspectores de esta dependencia.

Recalcó que estos operativos se han intensificado a raíz de las recientes cosechas de maíz.

“Estos operativos son por las trillas de maíz. Los puntos de revisión se han estado haciendo en las áreas estratégicas por donde pasan estos vehículos con carga, y la encomienda del señor delegado de Vialidad, Hugo Leal, es que intensifiquemos y hagamos aún más extensos estos operativos”, expuso.

Añadió que la infracción a las unidades fue económica, la cual varía entre 5 y 25 salarios mínimos.

Destacó que si estas unidades reinciden en la falta, la sanción es aún mayor, pues se les pueden recoger los carros, aunque no se ha llegado a este punto.