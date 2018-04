Sergio Castro renuncia a sus cargos dentro del PAN

Por considerar que quienes están al frente del Partido Acción Nacional sólo ven sus propios intereses, dejando a un lado la opinión de los militantes del instituto político, Sergio Castro Angulo decidió renunciar a los cinco cargos que tenía dentro del partido.

Así lo anunció públicamente la mañana de este viernes, y aclaró que no renuncia al blanquiazul pero sí a las responsabilidades que tenía dentro del albiazul.

Cargos que deja

“Son 5 cargos los que estoy dejando: era consejero nacional, consejero estatal, miembro de la Permanente, miembro del Comité Directivo Estatal y miembro del Comité Directivo Municipal, y nunca, ni siquiera por cortesía, me invitaron a alguna reunión en la que se iba a hablar de las designaciones, mucho menos al resto del equipo”, precisó.

El militante panista por cerca de 30 años criticó el actuar de un grupo de panistas a quienes señaló de no pensar en el bien del partido, sino en sus necesidades.

“No tienen ningún sentimiento de solidaridad con los demás, ni llaman a la unidad. Han hecho todo a favor de ellos. Tuvieron mucho tiempo, muchos meses, para buscar la unidad, y yo te puedo decir que a mí nunca me citaron alguna reunión con motivo de las designaciones, nunca, ni por error”, apuntó.

Castro Angulo citó el caso del exalcalde Zenén Xóchihua Enciso, quien fue hasta la Ciudad de México a buscar la candidatura.

“Ya sabemos cómo se las gasta Zenén. Se fue hasta México a pedir las candidaturas que el PAN le niega y le va a negar siempre. Entonces, cómo vamos a estar motivados, ese es el meollo de este problema. Cómo estar motivados si han pasado por encima de nuestros derechos año tras año”, enfatizó.

En cuanto al acompañamiento que tuvo Miguel Ángel Camacho Sánchez la tarde de jueves al acudir al Consejo Municipal Electoral, comentó que de militantes panistas fue pobre, haciendo alusión a que los mismos simpatizantes del blanquiazul no están contentos de que sea él quien abandere la candidatura por la alcaldía.

Baja aceptación

“Vimos más gente del PAS que del PAN, mucha más, y se me hizo más entusiasmo el de ellos y quizá por sus dirigentes, del PAN a lo que vi, y conste que estoy siendo objetivo, casi no vi panistas”.

En ese sentido, enfatizó que los militantes por el hecho de formar parte del PAN no están obligados a apoyar el proyecto de Camacho Sánchez, pues deben poner primero los principios del partido y no los intereses de unos cuantos.

No quiero descalificar, pero el que no esté convencido no está obligado a apoyar ni estatutariamente ni moralmente, eso debe quedar claro

Postura

Grupo de panistas dan la espalda al PAN

De manera pública, un grupo de militantes del Partido Acción Nacional anunció que no apoyarán a los candidatos a la alcaldía y diputados locales y federales del municipio de Ahome.

Lo anterior por considerar que la designación de los candidatos pisotea los derechos de quienes forman parte del blanquiazul.



Rosalva González, líder del ejido Flores Magón, enfatizó en que no votará por los candidatos de su partido.

“Yo lo digo abiertamente: no voy a votar por los candidatos del PAN, y si puedo hacer que más militantes no voten, también lo voy a hacer”, dijo.

Por su parte, Esthela Jáuregui criticó que para la designación no se haya tomado en cuenta a todos los militantes, afirmando que siempre han sido los mismos.

En ese sentido, auguró que el blanquiazul no tendrá buenos resultados en el próximo proceso. “Hay muchas familias que no creen. Si nosotros como militantes no les creemos, ¿ustedes creen que afuera sí les van a creer?”.