No aceptan panistas designaciones del partido

Los Mochis, Sinaloa.- Esta mañana, un grupo de panistas de El Fuerte y Ahome, se manifestó en contra de las designaciones que está realizando el Partido Acción Nacional para las próximas elecciones, como es el caso de la diputada expriista, Gloria González, y los panistas Zenén Xóchihua y Miguel Ángel Camacho.

"Quiero manifestar que en nuestro partido hay problemas. En el partido hemos perdido el rumbo. La visión de los fundadores era crear un partido donde el centro de la política es la persona y el servicio a la sociedad y, también dentro de nuestro partido que haya los medios democráticos internos para elegir a nuestros representantes las contiendas electorales y que lleguen personas preparadas y conocedoras de los problemas de nuestro país para resolverlos, y desgraciadamente aquí en nuestro estado en Sinaloa, los últimos 10 años prácticamente no hemos tenido elecciones internas para elegir a nuestros representantes y eso nos ha llevado a grandes deformaciones donde ciertos grupos se han prácticamente adueñado de esas decisiones que debemos de tomar entre todos", comentó, Federico Armenta, militante del PAN en El Fuerte.

Agregó que en este proceso electoral, claramente han visto que el dirigente del partido no ha hecho las cosas que deben de estar de acuerdo a su responsabilidad.

"Se ha hecho un lado para que ciertos grupos tome las decisiones. Esas incongruencias nos han llevado por ejemplo en el Distrito 04 que corresponde a El Fuerte, Choix y Guasave, lleguen personas que no han tenido militancia en el partido o que no son representativas, en este caso nos están poniendo a una candidata del PRI, y creo yo que eso no nos representa. Aunque el presidente del partido nos ha pedido generosidad para entender eso, nosotros no estamos de acuerdo en eso y no debemos confundir generosidad con sumisión" , dijo.

Mientras que el panista ahomense, Alfredo Menchaca, sostuvo que no están de acuerdo en que sean designados siempre para los cargos de elección popular los mismos panistas, como es el caso de ZenénXóchihua y Miguel Ángel Camacho, ya que se le debería de dar oportunidad a nuevas caras en el partido.