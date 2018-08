SNTE 53 amenaza con paro laboral

Los Mochis, Sinaloa.- Por incumplimiento de parte del estado en el pago de los adeudos a los trabajadores de la educación, la Sección 53 del SNTE anunció que el próximo ciclo escolar pudiera iniciar con un paro laboral.

Lee también: SEP da a conocer calendario para el ciclo escolar 2018-2019

Dinora Miranda Mondaca, dirigente de la sección en Ahome, dijo que esta acción sería por parte de todo el magisterio estatal y que de no haber respuesta de parte de las autoridades, el paro será inevitable.

“Dadas las circunstancias y ante la falta de sensibilidad política, del resultado nulo de las negociaciones, de las respuestas falsas, de mentiras, se ha tomado la decisión de convocar a un paro de labores”, precisó.

Asimismo, comentó que entre las exigencias de los trabajadores está la solicitud de destitución del secretario de Administración y Finanzas del gobierno estatal, Carlos Ortega.

Causas

Esto al considerar que no ha tenido disponibilidad de atender las demandas de los educadores y dar falsas promesas de cumplir con las obligaciones pendientes a más de 25 mil trabajadores del sistema estatal.

Lee también: SNTE 53 le exige al gobierno el pago de la deuda

“El día 20 de agosto los maestro estaremos presentes en las escuelas, pero no vamos a trabajar, no vamos a recibir a los alumnos, no abriremos las escuelas. Es conveniente que se den cuenta los funcionarios de gobierno que prometen y no cumplen que no van a jugar con nosotros, nuestros compañeros están cansados”, abundó.

Miranda Mondaca comentó que incluso desde la administración pasada se hicieron promesas que hasta la fecha no se han cumplido.