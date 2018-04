"Tuve miedo por mi bebé al tenerlo afuera del Seguro"

Los Mochis, Sinaloa.- Tranquila, feliz, plena, así es como se siente y se ve Grecia Alejandra Martínez Fierro, quien el pasado 21 de marzo diera a luz a su bebé José Alberto en el área de ambulancias del Hospital Ginecopediátrico número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El motivo de tanta alegría es que ya tiene entre sus manos al pequeño angelito que luchó como todo un guerrero para permanecer junto a los suyos, quienes lo aman desde el momento en el que supieron de su existencia y a quien esperaban con todas sus ansias para llenarlo de cariño.

Grecia Alejandra explica que todavía recuerda como una pesadilla la noche en la que nació José Albertito, cuando se le rompió la fuente al bajarse del carro en el domicilio de esta ciudad donde se hospedaba, luego de que el doctor de guardia del Ginecopediátrico la devolviera a su casa por no dilatar lo debido y asegurarle que todavía podía permanecer en este estado de una a dos semanas más.

A veces los doctores no nos creen, pero nosotras como madres sentimos cuando el bebé ya quiere salir, cuando es el momento. Yo le expliqué al doctor que de mis otros embarazos tampoco dilataba, pero no me creyó y me regresó.

La joven madre originaria de El Fuerte, manifiesta que en su esposo, José Fabián López Ángeles, encuentra un gran respaldo porque la defiende a capa y a espada y los cuida como sus más bellos tesoros, y como prueba fue la denuncia que interpuso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) porque con su actitud el médico de guardia puso en riesgo la vida tanto de Grecia Alejandra como del bebé, pero más aún porque en ningún momento se separó de ambos y fue él quien estuvo junto a José Alberto cuando fue trasladado a Culiacán por el mismo IMSS para descartar que había contraído infección alguna al nacer fuera del hospital.

Sentada dentro de un auto para no exponer a los vientos al nene, comenta que nunca pensó en ella al dar a luz en el carro, pues su pensamiento estaba en su bebé, tenía miedo por él al haber nacido dentro de un carro y expuesto de tajo al medio ambiente.

Sin embargo, Grecia Alejandra agrega que todo queda en el olvido cuando ve a su bebé dormir, cuando ríe o llora para pedir leche.

Es una alegría inmensa. No lo puedo explicar. Yo no los pude acompañar a Culiacán porque me operaron y la costura estuvo a punto de abrirse, y mi esposo me dijo que debía quedarme a reposar, y ahora que lo tengo entre mis brazos no puedo más que agradecer porque tengo a mi familia unida, a mi esposo y a mis hijos Karla, Carlos y José Alberto.