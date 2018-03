PASA deja sin el servicio a vecinos de Buena Vista

Los Mochis, Sinaloa.- Calles mal olientes, cubetas volteadas y bolsas repletas de basura deshechas por todas las esquinas.

Así es como viven los vecinos del fraccionamiento Buena Vista, una zona de poco menos de 100 familias que todos los días tienen que lidiar por el mal servicio de recolección de basura brinda el municipio.

Karla Cárdenas, habitante de este asentamiento, arremetió en contra de PASA, a quien acusó de no pasar este viernes, ocasionando serios problemas de contaminación.

Como puede ver, no pasaron, siempre es la misma. Se suponía que pasaba el viernes, pero no pasaron, y ahora es un cochinero el que hacen los perros y los animales que salen del monte, denunció.

Y es que este fraccionamiento se encuentra detrás de Cedros, en donde afirman, las autoridades no les interesa mejorar sus condiciones de vida.

“Yo hablé a PASA y me salieron con que no me pueden ayudar, que me habían hecho el reporte y que me tenían que esperar, que tenían hasta las tres de la mañana del domingo para venir y cómo cree que vamos a estar con este cochinero”, asentó.

Por su parte, Rodrigo Martínez indicó que este problema es todas las semanas, puesto que la empresa Promotora Ambiental no respeta los roles de trabajo en ese fraccionamiento.

“Siempre es la misma, no hay semana ni día que no se atrase en venir, lo peor es que cuando reclamamos nos salen con que no nos pueden ayudar, que nos tenemos que aguantar y para variar, tenemos que sacar la basura a la calle principal que porque no pueden meterse a las callecitas porque batallan mucho, es como si nos hicieran un favor”, precisó.

Fuga de agua

Por último, dijo que desde hace días existe una fuga de agua que no han reparado pese a que ya se reportó a Japama.

Foto: EL DEBATE

Desde hace algunos días existe una fuga de agua que ya reportaron a Japama, según los vecinos, pero hasta este fin de semana no se había atendido, denunciaron los habitantes del fraccionamiento.