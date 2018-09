Aparecen peces muertos en el canal que abastece planta de agua

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos de la colonia Las Malvinas denunciaron la presencia de peces muertos en el canal que abastece a la planta de agua potable del Cerro de la Memoria, pero además la presencia de otros animales muertos como perros y gatos, sin mencionar la cantidad de basura y maleza que hay por los bordos del canal.

Sobre el bordo del canal que abastece la planta de agua ya existe un basurero donde hay hasta llantas. Foto: EL DEBATE

Los vecinos comentaron que después de que se volcara un camión cargado con 10 toneladas de fertilizante en el canal de riego ubicado en el bulevar Macario Gaxiola y carretera Internacional México, no sólo han visto la presencia de peces muertos sino que el agua, a decir de ellos, ya no sabe igual, por lo que los ha obligado a tomar sus precauciones.

Lidia Osorio Armenta, habitante de la colonia Las Malvinas y quien tiene su domicilio a un costado del canal, explicó que se iban a organizar ayer como vecinos para ir hablar con las autoridades de la Japama porque ya no aguantan las condiciones en que se encuentra el canal, que se ha convertido en un foco de infecciones y enfermedades.

Sin atención

Detalló que tienen años en que las autoridades no limpian el canal, lo que ha ocasionado la acumulación de basura tanto en el agua como por los bordos del canal, pero también la presencia de muchos moscos por la cantidad de maleza que hay. “Prendo carteras de cartón para hacer humo para ahuyentar a los moscos. Ahora que cayó el fertilizante se puso más boscoso el canal”, relató una de la vecinas afectas.

Por los costados del canal la maleza ya es muy boscosa. Foto: EL DEBATE

Expresó que la Japama manda a un muchacho a limpiar la orilla del canal. Le dije: "oye, estaban pasando peces muertos; no sí, dice: a diario veo dos o tres peces (muertos)”. Nosotros ya no andamos peleando que lo entuben sino que pavimenten o lo limpien porque no aguantamos los moscos.

En suma, destacó que están en el olvido por las autoridades municipales.

En el canal también aparecen animales muertos como perros y gatos. Foto: EL DEBATE

Por su parte, Rosendo Gámez, habitante de Las Malvinas del sector en donde se localiza el canal, destacó que la contaminación es evidente en el canal, pero lo peor, indicó, es que es agua que va para consumo humano.

“Está contaminado, la misma gente tira lo que no debe y todo eso nos va afectando”.

Recordó que desde hace mucho han dicho que van a entubar el canal; sin embargo, dijo, que es una promesa que tiene más de 25 años.