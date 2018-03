Ante la veda, pescadores arreglan sus barcos

Los Mochis, Sinaloa.- El sábado inició la veda del camarón, pero los pescadores no dejan de trabajar, y mientras esperan ansiosos a que llegue el mes de mayo para lanzarse a altamar a la captura del pescado, aprovechan para arreglar y darle una ‘manita de gato’ a sus embarcaciones.

Manuel Humberto Chang Parra, igual que su padre, es orgullosamente pescador de altamar. Mientras pinta de verde la puerta de un barco de aguas profundas, comenta que no queda más que esperar el tiempo para salir en busca del pescado, y aunque con esta especie no obtienen las mismas ganancias que con el camarón, no deja de ser una actividad que les da para comer y vestir.

Con la veda, estamos aprovechando para darle mantenimiento a los barcos en lo que empieza el pescado. Nosotros vivimos de la pesca, de aquí sacamos adelante a la familia; toda mi familia son pescadores.

En las aguas profundas

Manuel Humberto menciona que ser pescador de altamar no es fácil, y menos cuando pasan muchos días lejos de la familia.

Es difícil porque sales de casa y duras hasta más de 20 días en el mar sin ver a la familia, aparte del riesgo que se corre al andar pescando, dice.

De acuerdo con los pescadores, fue una buena temporada de pesca de camarón.

Veda

El día sábado de este mes inició la veda del camarón. Decenas de barcos camaroneros regresaron de altamar al muelle del puerto del Topolobampo. Ahora les queda esperar para salir tras la captura de pescado.