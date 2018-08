Piden arreglar calles en la Bolsa de Tosalibampo 2 y San Miguel

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes de la Bolsa de Tosalibampo Dos piden el apoyo urgente de las autoridades para emprender un programa de arreglo de las calles.

Juan Ernesto Gastélum, comisario municipal, dijo que la mayoría de las calles quedaron en muy malas condiciones por las lluvias, ya que dentro de la comunidad el terreno es muy irregular y el agua forma verdaderos arroyos que producen mucho arrastre de arena y material.

Calles en pésimo estado en San Miguel

Intransitables y en un mal estado se encuentran las vialidades de la comunidad San Miguel Zapotitlán, por lo que habitantes de esta localidad solicitan ayuda a las autoridades para que reparen las calles.

“Cuando llueve se vuelve todo un cochinero, no se puede ni caminar por tanto lodo que se hace, y cuando no llueve no se puede andar por tanto hoyo que hay”, mencionó Beatriz Castro.