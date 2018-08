“Profepa tiene una omisión muy grave en planta de amoniaco”

Los Mochis, Sinaloa.- “Simplemente Profepa fue omiso, me imagino que totalmente corrompido y los dejó trabajar. No debió haber permitido lo que tienen hecho hasta ahorita”, expuso el exdiputado federal Gerardo Peña Avilés para referirse a la planta de fertilizantes de Topolobampo y quien interpusiera un amparo contra esta obra y fuera suspendida por el Juzgado Segundo de Culiacán el 29 de marzo del 2016, por tratarse de un sitio Ramsar (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas).

Sin embargo, el pasado mes de mayo al puerto de Topolobampo llegó en barco maquinaria desde Brasil que se utilizará para los trabajos de la planta de amoniaco.

Ubicación de las parcelas en la que se dio el permiso de suelo para la planta. Foto: EL DEBATE

“Profepa debió haber interrumpido la obra desde hace tres años y no lo hizo, ahí tiene una omisión muy grave y un incumplimiento muy grande el delegado de Profepa de Culiacán y el alcalde que autorizó esto que es Arturo Duarte, y Álvaro Ruelas por no haber interrumpido, y el de ahorita (Manuel Urquijo) la está regando si no pone eso en su lugar”, expuso.

Irregularidades

Peña Avilés informó que dentro de las irregularidades se encuentran escrituras falsas en zona federal y bahía, así como un uso de suelo y una licencia de construcción falsos, razones indispensables para que la Semarnat acepte la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Con documentación probatoria en mano, dio a conocer que el permiso de uso de suelo fue otorgado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ahome el 27 de marzo del 2012 a Ohuira Development, SA de CV, para el giro de industria pesada en las parcelas 127, 128, 129 y 130 del ejido Rosendo G. Castro, y el miércoles 4 de junio del 2014, la licencia de uso de suelo se renovó a nombre de Gas y Petroquímica de Occidente, SA de CV, para producir amoniaco y urea.

“Hay mucho riesgo al poner esa planta aquí. Ellos mismos, los empresarios que están promoviendo este proyecto, en su Manifestación de Impacto Ambiental mencionan que hay un riesgo de muerte de 15 kilómetros de radio y de riesgo, de alto peligro de contaminación y problemas de salud, por eso no queremos esa planta aquí”, sostuvo.

Audiencia

El exdiputado federal manifestó que es preocupante que el alcalde Manuel Urquijo esté confundido con los promotores de este proyecto, por ello, dijo que el colectivo Aquí No insiste en pedirle una audiencia.

“Que el alcalde se entere bien de cómo están las cosas para que no lo sorprendan. A los anteriores (alcaldes) los alcanzaron a confundir desde la misma manera, que se hacen de los terrenos y los venden. La zona federal no se vende, escrituraron zona federal, un pedazo de bahía vendieron”, mencionó.