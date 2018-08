Obra turística de El Maviri, en pésimo estado, denuncian

Los Mochis, Sinaloa.- La obra de desarrollo turístico sustentable de la isla El Maviri presenta notables daños en los andadores de madera que se encuentran frente a la playa. Se puede observar que algunas de las escaleras han sido cerradas para evitar accidentes.

Incluso, las fuertes marejadas del huracán Bud formaron grandes dunas que cubrieron los comedores de las palapas, volviéndolos inutilizables.

Echado abajo

Felizardo Romo Zúñiga, vicepresidente de los restauranteros de El Maviri, mencionó que el problema es de origen.

“Desde el lugar donde se desarrolló el proyecto, desde el momento que pusieron la madera no adecuada, no tratada como debe ser, desde ese momento empezó todo mal. Quien construyó ese proyecto deportivo o ecoturístico, muchos ya sabían lo que iba a suceder, que la marea se lo iba a acabar porque no tuvo el tratamiento adecuado en los momentos oportunos”, dijo.

Agregó que se ve un andador echado abajo, que en lugar de servir para que la gente lo disfrute, puede ocasionar accidentes.

Ninguna madera que se puso ahí reúne las características adecuadas para lo que se construyó, expuso.

Fue la naturaleza

“La madre naturaleza no respeta obra humana. A veces los seres humanos somos muy tercos y tratamos de imponernos ante cuestiones que están fuera de nuestro alcance. Lo que sucedió aquí fue que el huracán Bud ocasionó un oleaje que se llevó una cantidad de arena increíble y afectó a los cimientos del andador”, comentó por su parte Víctor Joaquín Flores Montaño.

El director del Patronato de Restauración y Conservación Ambiental de El Maviri (Recamb) mencionó que las autoridades están analizando la situación de este andador para darle una solución de fondo. “Tengo entendido que sí están trabajando en una planificación para hacer la reparación”, dijo.

PARA ENTENDER...

Deficiencias en obras nuevas de El Maviri

El 3 de junio del 2016, EL DEBATE publicó deficiencias en esta obra, como la salida de tornillos y algunas maderas y barrotes quebrados.

Las autoridades atribuyeron las consecuencias a fenómenos naturales, mientras que los prestadores de servicios turísticos decían que era por la mala calidad de la construcción.

Cabe mencionar que en el 2014, para este proyecto se invirtieron 10 millones de pesos, entre el ejecutivo estatal y federal.