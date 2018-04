Precaristas amenazan con tomar solares baldíos del Invies

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados porque dicen que el Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa (Invies) no ha cumplido con la misión para el que afirman fue creado, que fue adquirir reservas territoriales para solventar necesidades de vivienda de la población de escasos recursos, precaristas de Ahome advirtieron que comenzarán a invadir terrenos baldíos propiedad del instituto.

César del Pardo Escalante, dirigente de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Vivienda Popular (CNDVP), manifestó que el plazo es de un mes para que el Invies empiece a repartir como venta los solares baldíos que existen todavía como parte de la reserva territorial, pues de lo contrario comenzarán con esta acción que garantizará un lugar para vivir a familias que luchan por tener este derecho.

Se concentran en Invies

Poco después de las 10:00 de la mañana, los solicitantes de predios y viviendas se reunieron con su dirigente para, unidos, entrar y entregar la documentación que se requiere para obtener un terreno en las oficinas de esta ciudad, para iniciar de esta manera con el proceso.

Sin embargo, antes ingresaron con el delegado de la zona norte del Invies, Francisco Javier Álvarez Díaz, quien los atendió en su oficina y quien permitió luego que una trabajadora recibiera el papeleo de al menos 15 personas aun cuando en estos momentos el instituto no tiene abierta ninguna convocatoria para la recepción de documentación.

Pero fue claro, tajante. Antes el delegado les explicó que por el momento el municipio no cuenta con reservas territoriales para cumplir sus peticiones.

“Pero aun cuando se tuvieran o se adquirieran hay muchas personas antes que ustedes que están en lista de espera, que llegaron antes al instituto a solicitar el predio y que en consecuencia les asiste primero a ellas el derecho de obtener uno. Nada más les informo para que estén enterados.”

César del Pardo mencionó también que ya existe un acuerdo con el Invies para que este adquiera casas del Infonavit y que los beneficiarios las paguen con sus puntos, pero el delegado mencionó que él no puede tomar este tipo de decisiones y que fungiría como intermediario entre ellos y las oficinas centrales en este tema.

Conflicto

Denuncian acoso en el fraccionamiento Las Cañas

Precaristas del fraccionamiento Las Cañas, que tienen alrededor de 14 años viviendo en esos terrenos, denunciaron que están siendo hostigados por supuestas inmobiliarias para que desalojen las casas que habitan, o que pueden seguir en ellas luego de pagarles 200 mil pesos.

Bernardo Cárdenas Salcido, Miguel Alberto Soto y Plácido Mena son algunos de los padres de familia que se encuentran en esta situación y que piden que el acoso cese. Junto a ellos, César del Pardo Escalante señala que esto es el colmo y que deja ver a todas luces la corrupción que existe al interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por parte de su titular en la localidad, Rosalba Rojas, debido a que asegura que vendió terrenos invadidos a una inmobiliaria, Rojaiza, a sabiendas que no debería por normatividad porque no cuentan con los servicios públicos, como es agua, luz, drenaje y mucho menos alumbrado público o entrada del camión de la basura, de todos los que han carecido cerca de 60 precaristas por más de 14 años.

“Este es un fraccionamiento irregular que no ha sido entregado al Ayuntamiento para que dé curso a la entrada de los servicios. El asentamiento no existe para el municipio y aun así lo vendió. Eso es un fraude, una corrupción de parte de Rosalba Rojas”.

Versus

¿Es viable que se adquieran reservas territoriales en Ahome?

César del Pardo, activista. Foto: EL DEBATE

“Sí. Los vamos a obligar a que las adquieran": César del Pardo

“Ellos han tratado de eludir el problema por el cual fue creado el Invies, que fue adquirir las reservas territoriales, pero a final de cuentas va a haber una especie de confrontación con ellos (Invies) y los vamos a obligar a que adquieran esas reservas territoriales. Ahorita no se pueden cerrar porque sería completamente ilegal que no cumplan con el papel primordial: adquirir esas reservas y lo van a hacer quieran o no quieran, y nosotros vamos a pedirle a la gente que vaya juntando su dinero para la compra; no les queda de otra, sólo que se declare que ya no es funcional el Invies.”

Francisco Álvarez Días, delegado zonal Invies. Foto: EL DEBATE

“No. Qué más quisiera yo que cubrir sus necesidades": Francisco Álvarez

“Como servidor público estoy en la mejor disposición de atenderlos. Es un derecho que les asiste el tratar de gestionar un lugar donde vivir, que más quisiera uno que tener los elementos para ayudarles a solventar esta problemática. En el sexenio pasado no se adquirió ninguna reserva y de momento no hay ninguna. La idea del director es adquirir alguna, se está en este trabajo para solventar algunas necesidades. Ellos dijeron que iban a invadir algunos terrenos, pero nosotros no tenemos terrenos, son de particulares y es a ellos a quienes les invadirán, y ya ellos (los particulares) sabrán cómo procederán.”