Se inconforman temporaleros de las Bolsas de Tosalibampo

Los Mochis, Sinaloa.- Productores temporaleros de las Bolsas de Tosalibampo número 1 y 2 mostraron ayer su inconformidad debido a que el Gobierno Federal, a través de la Sagarpa, supuestamente pretende reducirles el monto del apoyo del Proagro Productivo de mil a 180 pesos por hectárea.

El problema se presenta porque a partir de este año pretenden pagarles el apoyo federal como si se tratara de productores de zona de riego, en donde ciertamente el monto del apoyo se redujo a esa cantidad, pero en su caso, se trata de productores temporaleros que enfrentan muchas necesidades, que siembran, por tanto, bajas superficies, en donde el monto de la ayuda sigue siendo de mil pesos por hectárea y consideran que no deben bajárselos o limitárselos más.

Llamado a las autoridades

Reyes Cota Portillo, presidente del comisariado ejidal de las Bolsas de Tosalibampo No. 2, señaló que el problema es serio e hizo un llamado a las autoridades federales a que se sensibilicen porque en toda esta zona existen muchas necesidades y no es posible que quieran darles trato como si fueran productores de primera, cuando todos los años, como productores precarios que son, enfrentan miles de problemas para establecer sus cultivos para poder subsistir y tratar de sacar adelante a sus familias.

No tenemos más trabajo, no tenemos mas apoyos que nos permitan salir adelante y de ahí el llamado que les hacemos, destacó.

Reyes Cota, Comisariado ejidal. Foto: EL DEBATE

Por su parte, Carlos Ernesto Gastélum Higuera, productor temporalero, señaló que es injusto que pretendan pagarles el apoyo como si se tratara de un sistema de riego, cuando en realidad en toda esa zona los productores se encuentran muy amolados.

“No hay empleo y dependemos solamente de lo poquito que podemos sacar de los cultivos que establecemos con las lluvias y eso lo saben las autoridades, por lo que no vemos porque quieren bajarnos los apoyos que nos brindan a través del Proagro. Les pedimos a la diversas dependencias que trabajen como debe de ser y que nos ayuden porque la situación está muy critica aquí en la zona temporalera del municipio de Ahome”.

Por su parte, el productor Rubén Vázquez Gómez señaló que se encuentran muy inconformes con el trato que se les está dando como productores, ya que definitivamente no están de acuerdo con que les pretendan limitar aún más los escasos apoyos que se les brindan, ya que son básicos para subsistir.

“Les pedimos que no nos quiten los apoyos. Les pedimos que se pongan al cien con los pobres y no nada más con los ricos, ya que en las zonas temporaleras padecemos de todo, y no es posible que los poquitos apoyos que tenemos pretendan quitárnoslos, en lugar de tratar de mejorarlos más, ya que son básicos para que los temporaleros sigan adelante con sus familias”, recalcó.